Antoni Królikowski ukrył miliony na Litwie? Joanna Opozda o tym, jak aktor miał oszukać system

Po raz kolejny Joanna Opozda opowiedziała o sytuacji z alimentami, które płacić miał jej na wychowanie ich wspólnego syna Vincenta Antoni Królikowski. Zapewniła, że nie ma zamiaru milczeć w tej sprawie, bo „alimenty to nie prezenty”. Wyjaśniła, że na dziecko decydowała się razem z Królikowskim długo po ich zaręczynach, a ojciec dziecka powinien nie tylko ponieść konsekwencje swoich czynów, ale też wywiązywać się z obowiązków, jakie nałożył na niego sąd. Według słów Opozdy jej były partner w ogóle nie walczył w sądzie o opiekę naprzemienną nad Vincentem. Jak wyjaśniła, to ona sama chciała, aby jej syn widywał ojca – jednak do czasu.

Zarobki Antoniego Królikowskiego trafiają do jego „kochanki”

Joanna Opozda opowiedziała, na jakiej zasadzie Antoniemu Królikowskiemu ma udawać się ukrywać pieniądze przed komornikiem. Wyjaśniła, że dostał on ostatnio dwie duże role – aktorka wie, ile za nie zarabia, ponieważ ma wgląd w te informacje. Niestety po zarobkach Królikowskiego nie ma ani śladu, ponieważ miał on zawrzeć umowę trójstronną ze „swoją kochanką” i od tej pory jego wynagrodzenia wpływają na konto prawniczki. – Teraz te pieniądze nie będą wpływać do Antka, tylko do niej. Wymyślili sobie, w jaki sposób okradać 18-miesięcznego chłopca. Mam nadzieję, że są z siebie dumni. Uważam, że to jest wstrętne i obrzydliwe zachowanie – oceniła.

Dalej Opozda przyznała, że komornik, który zajmuje się sprawą ściągania od Królikowskiego alimentów wysłał pismo do teatru „Tu i Teraz”, gdzie gra aktor. – Otrzymaliśmy odpowiedź, że Pani Kamila Polak nie podpisała umowy z Antonim Królikowskim. Nie wiem, jak ona się rozlicza z urzędem skarbowym. Będziemy się tym zajmować, bo tych spektakli jest bardzo dużo i w jakiś sposób przecież musi się z nim rozliczać. Nie sądzę, żeby Antek, który gra główną rolę, robił to charytatywnie – stwierdziła.

„Miliony” Antoniego Królikowskiego są ukryte na Litwie?

Opozda powiedziała też, że już na „samym początku” Królikowski przelał swoje wszystkie pieniądze, „ogromne, milionowe sumy”, na Litwę, skąd nie można było ściągnąć zadłużenia, ponieważ komornik działa tylko na polskich kontach.

