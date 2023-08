Aktor Antoni K. może trafić na dwa lata do więzienia. Są nowe informacje w sprawie

Pod koniec maja prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa-Wola akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K. Znany aktor filmowy i serialowy został oskarżony o prowadzenie samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej.

Poważne zarzuty dla Antoniego K.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna tłumaczył, że opinia toksykologiczna, uzyskana w toku postępowania przygotowawczego na zlecenie prokuratury, jednoznacznie potwierdza, że w momencie kierowania pojazdem oskarżony był pod wpływem marihuany, co można porównać do stanu nietrzeźwości wywołanego spożyciem alkoholu.

Antoniemu K. za popełniony czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat więzienia, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. – Dodatkowo, w razie skazania, na Antoniego K. nałożony zostanie obowiązek zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych – podkreślił rzecznik stołecznej prokuratury.

Jak tłumaczył się Antoni K?

Sam zainteresowany w oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie niedługo po zatrzymaniu przez policję tłumaczył, że jechał z swojego mieszkania do byłej żony, aby spotkać się z synem. Funkcjonariusze z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli, alko-test wykazał, że jestem trzeźwy, jednak narko-test wykrył THC, którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru – tłumaczył zapewniając, że nie zażywa narkotyków.

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, proces Antoniego K. ruszy 5 października.



