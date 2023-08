Prawnicy Lizzo wydali oświadczenie ws. oskarżeń o molestowanie. „Pozwie wszystkie trzy kobiety za okrutne nękanie”

Wszystko zaczęło się w sierpniu, kiedy do sieci trafiły informacje o pozwie przeciwko Lizzo. Tancerki wokalistki miały być molestowane seksualnie.

Lizzo oskarżona m.in. o molestowanie, fatshaming i rasizm

Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez zarzuciły raperce i piosenkarce molestowanie, prześladowanie na tle rasowym, stworzenie wrogiego środowiska pracy i bodyshaming. Zwłaszcza ten ostatni punkt może zatrząść karierą Amerykanki, która publicznie prezentuje się jako jedna z liderek pulchniejszych kobiet, dumna ze swojego ciała.

Lizzo zamierza pozwać swoje byłe tancerki, które oskarżają ją o molestowanie seksualne

Teraz do zarzutów odnieśli się przedstawiciele Lizzo. Prawnik celebrytki przekazał do Daily Mail fotografie, na których widać, że powódki świetnie bawią się w erotycznych klubach i nie wyglądają, jakby były do czegoś zmuszane.

„Jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów. Na fotografiach i nagraniach wideo widzimy powódki Ariannę Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez wesoło balujące za kulisami z osobami występującymi w topless show kabaretowym w klubie Crazy Horse w Paryżu. To wystarczający dowód, aby w pełni zrozumieć kontekst zaistniałej sytuacji” – czytamy.

Te dowody mają wskazywać, że znana piosenkarka jest niewinna. Jej załoga zamierza odbić piłeczkę i pozwać kobiety. „Te materiały dowodzą, że wersja przedstawiona przez powódki w ich zakłamanym pozwie kompletnie mija się z prawdą. Ten pozew to jedna wielka ściema. Lizzo pozwie wszystkie trzy kobiety za okrutne nękanie zaraz po tym, jak wygra przeciw nim w sądzie w wytoczonej przeciw niej sprawie i gdy opinia publiczna utwierdzi się w przekonaniu, że prawda jest po stronie mojej klientki” – dodano.

Głos zabrała też adwokatka trzech były tancerek Lizzo. Prawniczka twierdzi, że kobiety tylko udawały, że świetnie się bawią, bo bały się, że w innym wypadku stracą pracę. Dopiero później miały się zorientować, że padły ofiarami molestowania seksualnego.

Czytaj też:

Halle Berry rozwiodła się po ośmiu latach batalii. Co zdecydował sąd?Czytaj też:

22-letnia influencerka znaleziona obok spalonego pojazdu. Policja podejrzewa przestępstwo