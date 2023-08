Ewa Bem odwołała swój występ w Sopocie. Alicja Majewska zdradziła przyczynę

Zgromadzona w amfiteatrze i przed telewizorami publiczność mogła przypomnieć sobie wyjątkowe, ponadczasowe melodie, które zostały zaprezentowane w pełnych klasy, nieoczywistych występach.

Jak potoczył się czwarty dzień festiwalu w Sopocie?

Podczas festiwalu w Sopocie nie zabrakło hołdu dla zmarłego przed trzy laty Romualda Lipko oraz piosenek, które poruszyły wspomnienia. Na scenie pojawiły się legendy polskiej estrady: Alicja Majewska, Michał Bajor, Izabela Trojanowska czy Małgorzata Ostrowska. Niestety mimo wcześniejszych zapowiedzi na wydarzeniu zabrakło Ewy Bem. Wokalistka była zmuszona odwołać występ ze względu na zły stan zdrowia.

Bezpośrednio do gwiazdy podczas koncertu zwróciła się Anna Karwan. Pozwolę sobie na kilka słów prywaty. Pani Ewo Bem, nasza królowo, nie mogła pani do nas dojechać na nasz festiwal, ale my wysyłamy największą moc zdrowia, szczęścia. Będziemy na panią czekać – powiedziała.

Ewa Bem nie pojawiła się na koncercie w Sopocie. Znamy przyczynę

Do kłopotów piosenkarki odniosła się też Alicja Majewska. – Dowiedziałam się, że Ewa ma problemy ze zdrowiem, ale nie wiem, na czym polegają. Bardzo żałuję, że nie śpiewała, bo jestem fanką śpiewania Ewy Bem od zawsze. Bardzo mi przykro, że się źle czuję. Niech nam wyzdrowieje i śpiewa dalej – dodała w rozmowie z redakcją Show News.

Jak twierdzi „Super Express” koncert w Sopocie, to nie jest jedyne wydarzenie, na którym nie pojawiła się Ewa Bem. Piosenkarka przełożyła też swój występ w Świdniku. Organizatorzy przełożyli go z 27 sierpnia na 10 września 2023 roku.

