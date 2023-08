Michał Bajor o swoich finansach. „Jestem utracjuszem totalnym”

Michał Bajor udzielił szczerego wywiadu, w którym wyznał, co robi ze swoimi oszczędnościami. Jak się okazuje, nie ma zbyt dobrej ręki do pieniędzy. 66-laetni wokalistka przyznał, że przez niewłaściwe inwestycje trochę stracił.

– Jestem utracjuszem totalnym. Wydałem mnóstwo pieniędzy na rzeczy, które nie wypaliły. Miałem też inwestycje, które nie wypaliły, ale nie zbankrutowałem – powiedział Michał Bajor podczas rozmowy w programie „Niech gadają” na Kanale Sportowym.

Michał Bajor zabrał głos ws. swoich finansów

Michał Bajor od kilkudziesięciu lat skupia się na karierze. Nie ma żony ani dzieci. Przyznał, że najbliżsi to jego brat i jego wybranka. W wywiadzie podkreślił, że nie interesuje go, co stanie się z jego pieniędzmi po jego śmierci. Przyznał, że zupełnie nie przywiązuje wagi do testamentu i tego, co stanie się z jego dobrami po śmierci. Bajor podkreślił, że skupia się na życiu i codziennych potrzebach.

Mieszkam sobie w swoim domku, jeżdżę samochodem, który zmieniam co kilka lat – jak każdy – i z prostego powodu nie gromadzę pieniędzy, bo trumna nie ma kieszeni. Ja nie mam dzieci, nie mam najbliższej rodziny. Mam brata, brata żonę, bratanicę… – wyznał podczas rozmowy.

W dalszej części podkreślił, że nie skupia się na tym „co zostanie”. – Ja chcę po prostu żyć, a co zostanie, to nie będę się nad tym zastanawiał – skwitował piosenkarz.

Michał Bajor – początki kariery

Michał Bajor jest związany z prestiżowym festiwalem w Opolu od najmłodszych lat. Jako wokalista zadebiutował na wydarzeniu podczas 8. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Występował też w Sopocie. Na swoim koncie ma wiele płyt i nagród.

