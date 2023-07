Żona Olbrychskiego o śmierci wnuka. „Trauma nie do opisania”

Starszy wnuk Daniela Olbrychskiego odebrał sobie życie w 2020 roku. Aktor po tym wydarzeniu zaangażował się w kampanię uświadamiającą, jak ważne jest zdrowie psychiczne. Teraz do śmierci 28-latka odniosła się żona gwiazdora Krystyna Demska-Olbrychska.

Żona Olbrychskiego wraca do śmierci wnuka. Jego ciało znaleziono w lesie

Starszy syn Rafała Olbrychskiego odebrał sobie życie trzy lata temu. Tę smutną wiadomość na Facebooku przekazał jego brat. Ciało 28-latka znaleziono w lesie, a służby wykluczyły udział osób trzecich. „Mój brat, Kuba, nie żyje. (...) Kuba chorował na schizofrenię, ale skłonienie go do leczenia było bardzo trudne. Mimo to w ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie poddawał się leczeniu. Był w szpitalach na Sobieskiego, w Tworkach, w Drewnicy i w Lublińcu” – napisał w mediach społecznościowych Antoni Olbrychski.

W dalszej części opisał ich stosunki. „Relacje mieliśmy trudne, ciężko było się dogadać, ale zawsze w końcu udawało się znaleźć jakąś nić porozumienia. Mam nadzieję, że chociaż teraz ten rozgorączkowany umysł uwolnił się od strachu i odpoczywa” – mogliśmy przeczytać.

Żona Olbrychskiego o śmierci wnuka

Tematu nie unikał też Daniel Olbrychski. Aktor zaangażował się w akcję TVN #zdrowiewgłowie. Teraz z okazji 20-lecia małżeństwa gwiazdor i jego żona udzielili wywiadu magazynowi Pani. Podczas rozmowy wybranka gwiazdy kina wróciła do wydarzeń sprzed kilku lat.

– Kilka lat temu umarł Kubuś. Miał zaledwie 28 lat. To trauma nie do opisania. Ale w końcu życie wraca na dawne tory. Tylko nasza bliskość stała się jeszcze większa, choć nigdy nie nazwałabym jej symbiozą – powiedziała Krystyna Demska-Olbrychska. Kobieta była przyszywaną babcią dla 28-latka, a ona sama nigdy nie miała dzieci. Wielokrotnie jednak podkreślała, że kontakt z wnukami męża pozwala jej zaspokoić instynkt macierzyński.

