Agata Rubik krytykowana za słowa w kierunku swojej córki. Teraz się tłumaczy

Profil Agaty Rubik na Instagramie jest obecnie dostępny tylko dla obserwujących, których ona zatwierdzi, jednak śledzi ją tam niemal 190 tysięcy osób. 36-latka od 2008 roku jest w związku małżeńskim z Piotrem Rubikiem, z którym ma dwie córki – Helenę (ur. 2009) i Alicję (ur. 2013). Modelka chętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia rodzinnego, a wyniki egzaminu ósmoklasisty jej najstarszej córki, nie były wyjątkiem.

Rubik zdradziła wyniki testów swojej córki

Agata Rubik na początku lipca ogłosiła, że z języka polskiego Helena otrzymała 93 proc., z matematyki 96 proc., a z języka angielskiego 98 proc. Mimo, że wyraziła dumę z osiągnięć swojej córki, część internautów wytknęła jej zdanie: „Myślałaś, że będziesz mieć 100 proc. z matematyki, ale odjęli ci jakieś punkty”.

To wywołało ogromną dyskusję wśród internautów, którą starała się w końcu uciąć sama Rubik, zapewniając w kolejnych nagraniach, że jest „szalenie dumna” ze swojej córki. – Jestem z niej szalenie dumna, bo dostaję wiadomości, że nie jestem z niej dumna, ponieważ nie piałam z zachwytu na relacji – wyjaśniała.

Psycholog dziecięca o słowach Agaty Rubik

Niebawem po tym jednak pojawił się na Wirtualnej Polsce wywiad z specjalistką od psychologii dziecięcej, która stwierdziła, że potawa Agaty Rubik może negatywnie wpłynąć na kształtowanie pewności siebie u dziecka.

– Na pierwszy plan wysuwają się nadmierne oczekiwania wobec dziecka i wymuszanie na nim funkcjonowania, które zadowoli rodziców. Najpoważniejszą konsekwencją takiego postępowania jest obniżanie u dziecka wiary w siebie oraz brak wiary, że w kolejnych latach będzie w stanie sprostać stawianym przez innych ludzi wymaganiom – mówiła Aleksandra Piotrowska.

Agata Rubik o swojej córce: Ma plan na siebie

Plotek skontaktował się z Agatą Rubik, pytając o te słowa. 36-latka zapewniła, że chociaż się z nimi zgadza, nie widzi ona związku z sytuacją w jej domu.

– Helena jest przezdolna i bardzo ambitna. Jedyną osobą, która ma wobec niej oczekiwania – jest ona sama. Ma plan na siebie, swoje marzenia i robi kroki w tym kierunku, aby je realizować – zaznaczyła.

– My bierzemy większość rzeczy na humor, którego być może wiele osób nie rozumie. Ale nie musi. Egzamin ósmoklasisty nie miał dla nas większego znaczenia, bo wyjeżdżamy za granicę. Helena również podeszła do niego na luzie, a wynik pokazuje po prostu, jaka jest zdolna. Nasze reakcje należy brać z przymrużeniem oka, bo taki mamy styl narracji w swoich social mediach. I nasi followersi to rozumieją – zapewniła.

