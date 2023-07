Katarzyna Dowbor nie zniknie z telewizji. Pochwaliła się zdjęciami z planu

Mimo że od zwolnienia z Polsatu Katarzyny Dowbor minęło już sporo czasu, to wciąż nie wiadomo, jak dalej potoczy się dalsza kariera prezenterki.

Wiadomo za to, że Maciej Dowbor, syn gwiazdy, zostanie w stacji. Dziennikarka przyznała, że mężczyzna chciał solidarnie zrezygnować z angażu, ale kategorycznie się na to nie zgodziła.

Wiesław Nowobilski o pracy z Elżbietą Romanowską

Natomiast format po Katarzynie Dowbor przejęła Elżbieta Romanowska. Teraz to ona prowadzi „Nasz Nowy Dom”. Chociaż żaden z odcinków z jej udziałem jeszcze nie został wyemitowany, to celebrytka przyznała, że spotkała się z dużym hejtem. W mediach społecznościowych zaapelowała do internautów, żeby powstrzymali się przed takimi komentarzami, przynajmniej do momentu, kiedy zobaczą, jak radzi sobie z prowadzeniem programu. Natomiast szef budowy Wiesław Nowobilski przyznał, że bardzo szybko złapał z Romanowską dobry kontakt. – Odnoszę wrażenie, jakbym znał ją już kilka lat, a w rzeczywistości spędzamy ze sobą dopiero drugi dzień – powiedział.

Katarzyna Dowbor szykuje dla fanów niespodziankę. Pokazała zdjęcia z planu

Teraz po chwili ciszy głos zabrała Katarzyna Dowbor. Dziennikarka opublikowała na swoim Instagramie kadry z planu zdjęciowego. „Szykuję dla Was niespodziankę!” – napisała gwiazda. Mimo to nie wiemy ani dla jakiej stacji powstaje nagranie, ani jaka będzie tematyka programu.

Fani w komentarzach zaczęli spekulować. „Ja bym panią widziała w »Dzień dobry TVN«”; „Sądząc po zdjęciach, to będzie coś z modą damską. Super, że będzie Pani w TVN”; „Pani Kasiu, widzę panią w TVN Style. W jakimś programie dla fajnych babeczek może, jakieś fajne, szczere rozmowy. Ale się cieszę, że pani nie zniknie z telewizji” – czytamy.

