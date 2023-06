Wyrok sądu ws. Dody. Wokalistka wydała oświadczenie

Sprawa, o której pisze artystka, sięga 2017 roku. Wówczas były narzeczony Dody Emil Haidar, zarzucił jej składanie fałszywych zeznań w postępowaniu, które dotyczyło oszustwa na jego szkodę.

Doda oczyszczona z zarzutów

Wokalistka poinformowała teraz we wpisie na Instagramie, że została oczyszczona z zarzutów. Sąd podtrzymał wyrok uniewinniający z grudnia 2022 roku.

„Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd II instancji, wydał wyrok (...) uniewinniający mnie od zarzutu fałszywych zeznań, których miałam rzekomo się dopuścić w 2017 r. w sprawie mojego eks” – czytamy. „Tym samym Sąd Okręgowy w całości podtrzymać wyrok, który został wydany 29 grudnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów. (...) Dziękuję Wysokiemu Sądowi, moim obrońcom oraz wszystkim tym, którzy wspierali mnie w tej sprawie i wierzyli w moje słowa od początku i moją niewinność” – napisała Doda.

Wyrok pierwszej instancji

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w grudniu 2022 roku. Wtedy prokuratura podawała, że Doda nie przyznała się do tego, że „nakłaniała wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami bezpośrednich wykonawców, również objętych zarzutami do zmuszania Emila Haidara do określonego zachowania, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych oraz wywierania przy użyciu groźby bezprawnej wpływu na Emila Haidara jako świadka i oskarżyciela w postępowaniach, w których stroną jest ona sama”.

