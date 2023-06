Wojciech Mann pisze o swoim stanie zdrowia. „To już nie to, co niegdyś”

Wojciecha Manna nie trzeba nikomu przedstawiać. Kto z nas nie pamięta odcinków „Szansy na sukces”, które prowadził? Przez ponad 50 lat jego głos słuchać mogliśmy w Programie Trzecim Polskiego Radia. Napisał kilka książek i piosenek – w tym utwory Zbigniewa Wodeckiego czy Anny Jantar. Był lektorem filmów dokumentalnych i pojawiał się czasami też w produkcjach telewizyjnych jako aktor. Wraz z Krzysztofem Materną bawił pokolenia, a jego niezwykła charyzma wciąż daje o sobie znać w audycjach Radia Nowy Świat.

Wojciech Mann ujawnił, jaki jest stan jego zdrowia

Jakiś czas temu wszyscy mogli zobaczyć znów Manna na premierze nowej biografii Kory. Tam 75-letni dziennikarz pojawił się z podpórką, która ułatwiała mu chodzenie. Teraz na Facebooku postanowił odnieść się do swojego stanu zdrowia w charakterystyczny dla siebie, żartobliwy sposób.

Przede wszystkim dziennikarz przyznał, że „uszkodził sobie jakieś potrzebne do chodzenia kawałki nogi”, ale zapewnił, że wydaje mu się, iż „od takiej kontuzji do zgonu jest jeszcze pewien dystans”.

„Niemniej uprzedzam wszystkie chcące ze mną zadzierzgnąć rozrywkowe stosunki osoby, że obecnie przeze mnie wykonywane mambo, to już nie to, co niegdyś” – przekazał Mann. Do wpisu na Facebooku dziennikarz dodał też swoje aktualne zdjęcie.

facebookCzytaj też:

Naga sesja 82-letniej Miriam Margolyes w „Vogue”. Znamy ją z „Harry'ego Pottera”Czytaj też:

Świetne komedie na Netflix. Tytuły, które mogłeś przegapić