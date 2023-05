Katarzyna Dowbor pominięta na gali rozdania Telekamer. Dziennikarka odpowiada

Na początku maja po 10 latach pracy z programu „Nasz Nowy Dom” zwolniona została Katarzyna Dowbor. Dziennikarka wyjaśniała później w poście w mediach społecznościowych, że w Polsacie trwają „nowe porządki” i „odmładzanie wszystkiego i wszystkich”. Wyjaśniła, że odejście z programu nie było jej decyzją. W czwartek 11 maja stacja Polsat podała, że Dowbor zastąpi Ela Romanowska, aktorka, która grała między innymi w serialach „Samo życie", „Pierwsza miłość", „Świat według Kiepskich", „W rytmie serca".

Bez Katarzyny Dowbor na gali Telekamer

Decyzja o zwolnieniu Katarzyny Dowbor oburzyła masę wiernych fanów programu „Nasz Nowy Dom”. Swoją sympatię dla dziennikarki wyrazili między innymi głosując na „Nasz Nowy Dom” w plebiscycie „Tele Tygodnia”. 26 maja odbyła się gala rozdania Telekamer i format Polsatu otrzymał wyróżnienie.

Na scenie nie pojawiła się jednak Katarzyna Dowbor, a tylko osoby związane z produkcją programu. Nikt nie wspomniał też o wieloletniej prowadzącej show. – Bardzo państwu serdecznie dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. To jest ogromna nagroda także dla tych, których na co dzień państwo nie widzicie, czyli naszej ekipy realizacyjnej, która przez cały rok ten program dla państwa realizuje w różnych warunkach pogodowych – mówili ze sceny.

Ekipa programu pochwaliła się nagrodą w mediach społecznościowych. Wtedy w komentarzach rozpętała się burza. Widzowie byli wściekli, że nikt nie odnotował nawet, że za sukces programu odpowiada głównie Dowbor.

Dowbor dziękuje za Telekamerę

Teraz do sprawy odniosła się sama dziennikarka. W poście na Instagramie napisała: „Kochani! Bardzo, bardzo dziękuję, bo to od Was – naszych widzów – ta Telekamera! Dziękuję za Wasze serca, życzliwość i wierność. Bez Was nie byłoby tej nagrody i tego programu. Jesteście jego siłą” – podkreśliła. „Niestety, nie dano mi szansy osobistego podziękowania Wam podczas gali, dlatego robię to poprzez media społecznościowe. Dla całej załogi, która przy tym projekcie pracowała przez ostatnich 10 lat to ogromne docenienie ich pracy w bardzo trudnych warunkach. Jesteście Wielcy!” – napisała.

