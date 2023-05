Krzysztof Rutkowski zdradził, ile zarabia. Przyznał też, że nie oszczędza

Krzysztof Rutkowski przez kilka lat służył w Milicji Obywatelskiej. Od 1988 do 1990 roku był dyrektorem agencji ochroniarskiej. W 1990 roku założył agencję detektywistyczną w Austrii. W latach 1990–2001 był właścicielem Biura Detektywistycznego „Rutkowski”, w 2002 został właścicielem Biura Doradczego „Rutkowski”. Współpracował z telewizją TVN przy produkcji programu „Detektyw”, dokumentującego wybrane akcje jego biura. Był zaangażowany w sprawy takie jak zabójstwo Magdaleny Waśniewskiej czy zaginięcie Ewy Tylman. W 2010 roku stracił licencję.

Ile zarabia Krzysztof Rutkowski?

W ostatnim wywiadzie Rutkowski opowiadał o swoim majątku. W rozmowie z „Jastrząb Post” przyznał, że ma „miliony na koncie”. – Ludzie w Polsce wstydzą się przyznać do tego, że są bogaci. To jest coś bardzo niedobrego (...) ciężko pracuję, kiedy inni siedzą przed telewizorem i zmieniają kanały, oglądając to, co ich interesuje w tym momencie, a ja w wielu przypadkach jestem w robocie – stwierdził.

Detektyw wyznał później w rozmowie z o2.pl, że zarabia z kilku prowadzonych przez siebie biznesów około 150-200 tys. złotych, jednak na składki ZUS wydaje około 7 tys. złotych. W związku z tym, ile zarabia, Rutkowski zakłada, że jego emerytura będzie wysoka.

– Moja emerytura może być wysoka. Przewiduję, że jeśli na nią kiedyś przejdę, to otrzymam miesięcznie świadczenie w granicach 10 tys. złotych. Jednak, na razie się na nią nie wybieram i o niej nawet nie myślę – zdradził. Przyznał też, że nie zwraca uwagi na ceny. – Jeżeli wysyłam kierowcę po zakupy spożywcze czy czasem sam je robię, to nigdy nie zwracam uwagi na ceny. Liczą się dobre produkty, a nie tanie. Dzięki Bogu drożyzna i oszczędzanie mnie nie dotyczą. Chociaż wiem, że emerytom w Polsce nie żyje się najlepiej – przekazał.

