Karolina Pisarek-Salla odpowiada na hejt po emisji „Kuby Wojewódzkiego”

We wtorek 2 maja Karolina Pisarek-Salla wystąpiła w programie „Kuba Wojewódzki” na antenie TVN. Oprócz niej na kanapie zasiadł także Andrzej Seweryn.

Podczas wywiadu modelka pytana była o swoją pracę, małżeństwo czy spełnienie zawodowe. Kiedy jednak na kanapie zasiadł drugi gość, według internautów, modelka nie wyczuła, że powinna teraz oddać mu głos.

„Pan Andrzej klasa, szacunek. Brak kultury ze strony pani Karoliny... jak można tak przerywać”, „Piękna dziewczyna i niestety, po tym programie, tylko tyle. Nie spodziewałam się zbyt wiele, ale czarę goryczy przelało to ciągłe wtrącanie się Karoliny w wypowiedzi Pana Seweryna”, „Ojej, ale to było złe; Aż przykro słuchać”, „Ta kobieta jest nie do zniesienia” – komentowali internauci.

Pisarek odpowiada na hejt

W rozmowie z Plotkiem modelka postanowiła odnieść się do hejtu.

– Mieliśmy okazję nie tylko żartować, lecz także poruszyć temat bardzo ważny, dotyczący hejtu, który spotyka młodzież w dzisiejszych czasach. W tym wszystkim opowiedziałam też o swoich doświadczeniach oraz o pomocy nastolatkom, w którą się zaangażowałam w tym roku. O naszych wizytach w szkole w ramach projektu charytatywnego. Mam nadzieje, że więcej szkół przyłączy się do naszego projektu "Avant School w szkołach by Karolina Pisarek-Salla" – wyjaśniła.

– Jeśli chodzi o negatywne komentarze – przyzwyczaiłam się. Przyjmuję na klatę konstruktywną krytykę. Staram się jednak skupiać na pozytywnym odbiorze i ludziach, którzy dobrze mi życzą – stwierdziła.

