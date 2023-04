Szokujący zwiastun 3. sezonu „The Kardashians”. Kylie Jenner mówi o „standardach piękna”

Kylie Jenner w nowym zwiastunie stwierdza, że żałuje, że kiedykolwiek „robiła coś” ze swoją twarzą i odnosi się do szkodliwych i niemożliwych standardów piękna, które wyznacza jej rodzina. – Wszystkie potrzebujemy szczerej rozmowy na temat standardów piękna, które ustanawiamy – zwraca się do swoich sióstr w zwiastunie. Następnie pokazana jest jej rozmowa z długoletnią przyjaciółką Anastasią Karanikolaou, w której podkreśla, że nie chce, aby jej córka Stormi robiła rzeczy, które robiła ona.

Kardashianki i standardy piękna

Rodzina Kardashian-Jenner od lat wpływa na to, do jakich ideałów dążą pokolenia. Ich charakterystyczna estetyka jest tak wszechobecna, że wszyscy wiedzą, co znaczy zwrot „sylwetka w typie Kardashianek”. Kobiety miały mnóstwo operacji plastycznych, zmieniały zarówno wygląd swoich ciał jak i twarzy. Największymi trendsetterkami ostatnich lat są w Stanach Zjednoczonych ale i na całym świecie Kylie Jenner oraz Kim Kardashian.

Kiedy w 2015 roku Kylie ogłosiła, że wstrzykuje w swoje usta wypełniacz, liczba wyszukiwań tego terminu w internecie wzrosła o 3233 procent. Tylko w ciągu 24 godzin nastąpił 70-proc. wzrost zapytań o ten zabieg. Jakiś czas później celebrytka wypuściła na rynek linię kosmetyków – z której największą popularnością cieszyły się zestawy do ust – konturówka plus matowa szminka. Ich sprzedaż przyniósł jej miliony dolarów. Obecnie na Instagramie ma 388 mln obserwujących – jest drugą najczęściej obserwowaną na tej platformie kobietą na świecie.

Z kolei Kim Kardashian z asystentki Paris H ilton, szybko stała się znana przez sekstaśmę, która została udostępniona bez jej zgody w interencie, a potem dzięki programowi „Rodzina Kardashianów” – pierwszego tego typu reality show. Podczas swojej kariery Kim reklamowała setki tabletek na odchudzanie, a także odchudzające pasy, herbatki, żelki i inne tego typu szkodliwe substancje. Chociaż twierdzi, że nigdy nie miała zabiegu powiększenia pośladków i piersi, w pewnym momencie jej ciało zaczęło się znacząco zmieniać, co według wielu lekarzy, którzy zabierali na ten temat publicznie głos, jest wynikiem zabiegu BBL. Teraz zarówno Kim jak i jej siostra Khloe są bardzo szczupłe – temat ten jest też poruszony w zwiastunie 3. sezonu serii.

Galeria:

Tak wygląła kiedyś rodzina Kardashian-Jenner. Zobacz stare zdjęcia

Najnowsza odsłona hitowego serialu oryginalnego „The Kardashians” będzie miała premierę 25 maja tylko w Disney+, a nowe odcinki pojawią się w każdy czwartek. Zobaczcie zwiastun kolejnej odsłony:

Czytaj też:

20+ dobrych filmów na HBO Max. Przeważają thrillery!Czytaj też:

Jerzy S. będzie miał kolejny proces. O co chodzi tym razem?