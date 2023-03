Joanna Krupa została ambasadorką nowojorskiej firmy. Będzie pokazywać diamenty

Joanna Krupa pojawiła się na ponad 100 okładkach magazynów na całym świecie, w tym „GQ”, „Playboyu”, „Maximie” czy „Cosmo”. Występowała też w serialu „CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas”, a teraz jest jurorem w polskiej wersji „Top Model”. Jest zagorzałą obrończynią praw zwierząt i ma własną fundację Angels for Animal Rescue.

Jako międzynarodowa modelka, uwielbiana przez fanów na całym świecie, Krupa słynie też ze swojego zamiłowania do luksusu. Nic więc dziwnego, że mający polskie korzenie projektant biżuterii Christopher Slowinski poprosił ją o to, aby została twarzą jego firmy w 2023 roku.

Joanna Krupa ambasadorką Christopher Designs

Dom projektowy i firma Christopher Designs znana jest ze swoich rozchwytywanych kolekcji biżuterii. Do Christophera Slowinskiego zgłaszają się klienci z całego świata, ponieważ tworzy on dzieła nie tylko piękne ale też zadbane od strony „technicznej”. Jak sam przekonuje, jest to równie ważne, jak walory estetyczne jego kolekcji.

Slowinski opatentował już kilka wyjątkowych szlifów diamentowych, w tym wspomnianą L'Amour Crisscut – diamentu zaprojektowanego w taki sposób, by był 50 proc. większy niż zwykły kamień o tej samej masie karatowej. Oferuje także jaśniejszy i bardziej błyszczący diament.

W sieci możemy już obejrzeć pierwsze efekty współpracy modelki z Christopher Designs w postaci zdjęć promujących nową kolekcję.