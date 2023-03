Woody Harrelson w ogniu krytyki. Za słowa o protokołach covidowych

Woody Harrelson znany z produkcji takich jak „Detektyw”, „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”, „Niemoralna propozycja” czy „To nie jest kraj dla starych ludzi”, promuje właśnie swój najnowszy film „Champions” w reżyserii Bobby'ego Ferrelly'ego, w którym wciela się w główną rolę. Premiera tytułu zaplanowana jest na 28 kwietnia.

Co powiedział Woody Harrelson?

Przy okazji rozmowy o filmie z dziennikarzem „The New York Timesa” Harrelson wyraził zaniepokojenie dotyczące przyszłych niezależnych projektów. Doprecyzował, że chodzi mu o „absurdalne protokoły covidowe”. Na pytanie dziennikarza, co absurdalnego jest w tychże protokołach, aktor stwierdził: „Fakt, że wciąż trwają!”.

– Nie sądzę, by ktokolwiek miał prawo żądać, abyś był zmuszany do przeprowadzania testow, noszenia maski i szczepienia przez trzy lata. Skończmy z tymi bzdurami. To nie fair w stosunku do ludzi. Nie muszę nosić maski. Dlaczego powinniśmy? Dlaczego mamy się szczepić? Dlaczego nie jest to zależne od nas? Nie powinienem był o tym mówić – mówił.

Dalej aktor stwierdził, że złości go to ze względu na ekipy filmowe. – Anarchistyczna część mnie nie jest przekonana do tego, że powinniśmy zmuszać ludzi do testów, wymuszać noszenie masek i szczepienia. To nie jest wolny kraj. Jako anarchista nie radze sobie dobrze z regułami – stwierdził.

Wywiad Harrelsona opublikowany został na krótko po tym, jak wygłosił monolog w „Saturday Night Live” 25 lutego, który także zamieniał się w „żart” o spisku covidowym.

