Rosati o konsekwencjach wypadku z Adamczykiem. „Co tydzień muszę mieć rehabilitację”

Mimo że wielu z nas już zapomniało o poważnym wypadku Weroniki Rosati, która podróżowała wówczas z Piotrem Adamczykiem swoim chłopakiem, to na pewno nie główna zainteresowana. Gwiazda przyznała, że skutki odczuwa do dziś i jest zmuszona chodzić na rehabilitację raz w tygodniu.

Do wypadku doszło w 2013 roku, kiedy Weronika Rosati i Piotr Adamczyk jeszcze próbowali ukrywać swój przed opinią publiczną. Para jechała samochodem i to aktor prowadził. Kiedy wracali z Zamościa, pojazd wpadł w poślizg i stoczył się do roku. Kierowca wyszedł z tej przygody bez szwanku, ale celebrytka długo borykała się z konsekwencjami. Aktorka musiała przejść pięć skomplikowanych operacji nogi i długo dochodziła do siebie.

Weronika Rosati i Piotr Adamczyk byli parą

Skutki zdarzenia drogowego okazały się tragiczne nie tylko dla nogi aktorki, ale też dla związku celebrytów. Chwilę po wypadku Piotr Adamczyk i Weronika Rosati zakończyli swoją znajomość. Ona oskarżała jego o doprowadzenie do uszczerbku na zdrowiu, a on obarczał ją faktem, że przez całe zajście ucierpiała jego kariera. Ostatecznie szybko się rozstali.

Weronika Rosati wciąż odczuwa ból po wypadku z Piotrem Adamczykiem

Po zawirowaniach w życiu osobistym obecnie Weronika Rosati jest samotną mamą małej Elizabeth, z którą teraz spędza czas w USA. Poza relacjonowaniem podróży w mediach społecznościowych aktorka zorganizowała na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Jeden z fanów zapytał ją, w jakiej kondycji jest obecnie po tak poważnej kontuzji nogi. „Jak się ma pani noga po tak ciężkim złamaniu? Ciągle pani odczuwa jakieś dolegliwości?” – czytamy.

Rosati wyznała, że dalej potrzebuje pomocy specjalisty. „Codziennie zmierzam się z ograniczeniami związanymi z niepełną sprawnością mojej nogi. Co tydzień muszę mieć rehabilitację, inaczej mnie boli. Niestety”... – napisała gwiazda.

Czytaj też:

Filip i Biały w „Pierwszej miłości” uratują Blue Moon?Czytaj też:

Rozenek-Majdan relacjonuje obóz Lewandowskiej. Wyznała, że ma wyrzuty sumienia