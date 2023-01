Wiemy, gdzie pochowana zostanie Lisa Marie Presley. Co stanie się z jej córkami?

12 stycznia światowe media obiegła informacja o stanie zdrowia Lisy Marie Presley. Jedyna córka Elvisa i Priscilli Presleyów została znaleziona w swoim domu w Calabasas w ciężkim stanie. Miała mieć atak serca. Kilka godzin później okazało się, że zmarła. – Z ciężkim sercem muszę podzielić się druzgocącą wiadomością. Moja piękna Lisa Marie nie żyje. Zmarła w wieku 54 lat – poinformowała jej matka.

Córki Lisy Marie nie chcą wrócić do domu zmarłej matki

Lisa Marie czterokrotnie wychodziła za mąż. Jej najstarsza córka Riley Keough jest owocem pierwszego małżeństwa z muzykiem Dannym Keough. Para doczekała się także syna Benjamina Storma, który popełnił samobójstwo 12 lipca 2020 roku. Media informowały, że był uzależniony od alkoholu i narkotyków, a kilka tygodni przed śmiercią zakończył odwyk.

Lisa Marie była też związana z Michaelem Jacksonem. Natomiast w 2002 roku wzięła ślub z Nicolasem Cage'm, z którym rozwiodła się dwa lata później. Z ostatnim mężem Lisa Marie doczekała się bliźniaczek: Finley Aaron Love i Harper Vivienne Ann. Ojcem dziewczynek jest czwarty mąż matki aktorki – amerykański gitarzysta i producent Michael Lockwood. Lisa Marie także się z nim rozwiodła. W 2017 roku przyznała, że powodem było znalezienie w jego komputerze materiałów z pornografią dziecięcą.

Media zza oceanu informują, że 14-letnie bliźniaczki, które obecnie przebywają pod opieką babcią Priscilli Presley, nie chcą wrócić do domu, gdzie zmarła ich matka. Jak donosi RadarOnline.com o opiekę nad dziewczynkami chce walczyć Danny Keough, czyli jeden z poprzednich mężów córki Elvisa. To on razem z ich matką miał głównie zajmować się Finley i Harper.

Lisa Marie – kiedy odbędzie się pogrzeb?

Pogrzeb Lisy Marie Ppesley odbędzie się 22 stycznia 2023 w niedzielę. Córka króla rock'n'rolla zostanie pochowana na terenie Graceland, czyli posiadłości, którą odziedziczyła po ojcu. Uroczystość ma mieć charakter publiczny. Ciało gwiazdy spocznie obok jej ojca, syna oraz dziadków. – Wszystkie groby są ustawione w szeregu. Jeden z nich, znajdujący się tuż obok babci, czeka na mnie. Jestem pewna, że tam właśnie skończę – powiedziała w jednym z wywiadów.

Sławna posiadłość po pogrzebie gwiazdy trafi w ręce jej trzech córek.

