Kate Winslet przerwała wywiad, żeby podnieść na duchu dziennikarkę. Wideo ma już ponad 5 mln wyświetleń

Winslet występuje w filmie „Avatar: Istota Wody” jako Ronal, pochodząca z wodnego klanu Metkayina, żona przywódcy wioski. Wspomniane wideo zarejestrowane zostało podczas gdy Kate Winslet udzielała wywiadu niemieckiej sieci telewizyjnej ZDF. Rozmowę prowadziła młoda reporterka o imieniu Martha.

– Um, to mój pierwszy wywiad – stwierdziła na początku. Aktorka w odpowiedzi przerwała rozmowę i pochyliła się, przybliżając do młodziutkiej dziennikarki.

– To twój pierwszy raz? Ok, więc zgadnij co? To będzie najbardziej niesamowity wywiad w historii. A wiesz dlaczego? Bo tak zdecydowałyśmy! Więc ja i ty, teraz decydujemy, że to będzie naprawdę fantastyczny wywiad – podkreśliła. – Możesz mnie pytać, o co tylko chcesz i nie musisz się bać. Wszystko będzie niesamowite. Ok? Masz to w garści! Do dzieła! – kontynuowała aktorka.

Wspomniane wideo zamieściła na Twitterze brytyjska dziennikarka Liv Marks. Do tej pory zostało ono odtworzone ponad 5,4 mln razy.

„Avatar: Istota wody”

W filmie „Avatar: Istota wody” Sam Worhington powraca jako Jake Sully, ludzki żołnierz, którzy stał się Na'vi oraz Zoe Saldana jako Neytiri. Pojawia się też wiele nowych twarzy – Edie Falco, Michelle Yeoh, Kate Winslet czy inni aktorzy, którzy wcielają się w młode pokolenie Na'vi.

Historia rozgrywa się ponad dekadę po wydarzeniach z pierwszego filmu. Jest to opowieść o rodzinie Sully (Jake, Neytiri i ich dzieci); o problemach, które ich trapią, o rzeczach, które robią, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, o bitwach, które toczą, by przetrwać, i tragediach, które muszą przeżyć. Film możemy oglądać w kinach od 16 grudnia.

