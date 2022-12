Jest akt oskarżenia. Jerzy Stuhr stanie przed sądem

17 października media obiegła informacja o wypadku, który powodował Jerzy Stuhr. Aktor był pod wpływem alkoholu, a w wydychanym powietrzu miał 0,7 promila alkoholu. Według doniesień, Jerzy Stuhr potrącił motocyklistę, a potem próbował uciec z miejsca zdarzenia. Sam aktor zaprzeczał potem tym informacjom. „Fakt” dotarł w końcu do zeznań ofiary, Sławomira G., który – jak się okazało – całą sytuację nagrał kamerą, którą miał na kasku. Sławomir G. relacjonował dalej, że po uderzeniu Stuhr nie zatrzymał się. Motocyklista zaczął go gonić. Mężczyzna powiedział Stuhrowi, że wszystko ma nagrane i zamierza zadzwonić na policję. Wtedy podobno aktor znów próbował uciec. Sławomir G. po raz kolejny musiał go ścigać. Zeznania ofiary są wstrząsające. Mówił, że gdy kolejny raz zajechał drogę kierowcy, ten próbował w niego wjechać i go zepchnąć. Do zarzutów tych oficjalnie nie odniósł się sam Stuhr.

Jerzy Stuhr usłyszał zarzuty

We wtorek 29 listopada Jerzy Stuhr był przesłuchiwany przez ponad dwie godziny. Usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do winy i jak przekazał Janusz Hnatko, rzecznik krakowskiej prokuratury, złożył obszerne wyjaśnienia. Aktor poinformował, że pił wino do obiadu, a potem przypomniał sobie, że był umówiony na wywiad i dlatego, że „czuł się na siłach”, wsiadł za kółko. — Wyniki badań poszkodowanego były przedmiotem analizy biegłych Zakładu Medycyny Sadowej. Na tej podstawie prokuratura zdecydowała o postawieniu zarzutów z art. 178a, a nie o spowodowanie wypadku, ponieważ nie doszło do uszkodzenia ciała trwającego powyżej siedmiu dni – wyjaśnił Hnatko.

Jerzy Stuhr stanie przed sądem

Stuhr został na razie oskarżony tylko o jazdę pod wpływem alkoholu za co grozi kara grzywny lub ograniczenie albo pozbawienie wolności do dwóch lat. Stracił też prawo jazdy.

W środę 28 grudnia dziennikarze RMF FM przekazali, że Stuhr chciał dobrowolnie poddać się karze – przyznał, że wypił kilka lampek wina, a później jechał na wywiad i nie zauważył, że zahaczył motocyklistę. Śledczy nie zgodzili się jednak na to wyjście. Policja badać będzie teraz wątek ewentualnej kolizji. Reporterzy podają, że prokuratorzy skierowali już do krakowskiego sądu akt oskarżenia przeciwko znanemu aktorowi.

