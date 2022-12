Magda Gessler na zdjęciu sprzed lat. Ma brązowe włosy!

Magda Gessler otworzyła swoją pierwszą restaurację „W Ogrodzie” w 1989 roku w Pałacu Zamyskich w Warszawie. Potem powstała „Trębacka” . Po podziale rodzinnej firmy jej i Piotrowi Gesslerowi przypadła restauracja „U Fukiera” na Rynku Starego Miasta w Warszawie, otwarta w 1991 roku. Wydała kilka książek kucharskich i pisała felietony we „Wprost” .

Z telewizją TVN Magda Gessler związana jest od 2010 roku. Od tego czasu prowadzi na jej antenie „Kuchenne rewolucje” . Od 2012 roku pojawia się z kolei w „MasterChefie” . Gessler chętnie też występuje w serialach. Pojawiła się do tej pory w „Niani” czy „Na Wspólnej” . Oglądać mogliśmy ją też w zapowiedzi 6. sezonu serialu Netfliksa „Orange Is The New Black” .

Gessler jest uważana już w Polsce za ikonę. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,2 mln osób, którzy chętnie śledzą jej poczynania. Restauratorka często dzieli się fotkami z życia prywatnego, które zbierają tysiące „polubień” .

Gessler na zdjęciu sprzed lat

Trudno się zatem dziwić, że gdy w sieci pojawia się zdjęcie ukazujące Magdę Gessler sprzed lat, jej fani nie kryją zachwytu. Fotkę z gazety sprzed lat zamieścił teraz instagramowy profil sentymenty_oficjalnie. Na nim widzimy Gessler w 1992 roku. Ku zdziwieniu fanów restauratorki ma ona brązowe włosy.

instagramCzytaj też:

„IO” Jerzego Skolimowskiego na shortliście oscarowej. O czym jest film?Czytaj też:

Mamy pierwze fotki z filmu „Asteriks i Obeliks: Imperium smoka". Na nich m.in. Zlatan Ibrahimović!