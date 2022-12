61-letni Kuba Sienkiewicz dostał powołanie do wojska. „Damy radę. Jak w 1939”

Kuba Sienkiewicz związany jest z Elektrycznymi Gitarami od 1990 roku. Wylansował z nim kilka przebojów w tym: „Dzieci wybiegły”, „To Już Jest Koniec”, „Co ty tutaj robisz” czy „Człowiek z liściem” i sprzedał ponad 1 mln płyt. Napisał kawałki do filmów takich jak „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Kiler” czy „Kiler-ów 2-óch”. Zagrał też gościnnie w filmach Olafa Lubaszenki „Chłopaki nie płaczą” jako lekarz i „Poranek kojota” jako doktor. Z wykształcenia Sienkiewicz jest jednak lekarzem neurologiem, który specjalizuje się w chorobie Parkinsona.

Kuba Sienkiewicz dostał powołanie do wojska

Pod koniec ubiegłego tygodnia Sienkiewicz zaskoczył swoich fanów informacją, że dostał kartę mobilizacyjną z czerwonym paskiem. Osoba, która otrzyma taki dokument, musi stawić się do czynnej służby wojskowej w terminie określonym w dokumencie. „Dostałem kartę mobilizacyjną. Biorą już rocznik 1961. Cieszę się z tego. To jest bardzo dobry rocznik. O dużej wartości bojowej. Damy radę. Jak w 1939” – napisał artysta, dodając fotkę z kartą.

„Fakt” zapytał Sienkiewicza, jak ocenia swoją skuteczność bojową. – Nie grałem nigdy jeszcze w orkiestrze wojskowej, ale miałem gitarę w wojsku i umilałem czas pozostałym kolegom. Karabin też miałem w ręku, kałasznikow – stwierdził.

Co na to internauci?

Pod postem Sienkiewicza pojawiło się mnóstwo komentarzy. „Oj tam – generałów też potrzebują”; „I co ja tutaj robię”; „Taaa... i posiedzi sobie w lesie człowiek z liściem na głowie... A tu zima!”; „Przydzielą Panu klasę barda, będzie Pan w okopach siedział z gitarą i podnosił nasze morale piosenką »Wszystko ch«”; „Wszedł do czołgu Kuba z liściem na głowie.”..; „Jako Lekarzowi to Panu nie odpuszczą” – czytamy.

