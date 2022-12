Jan Nowicki miał zawał? Media dotarły do nowych informacji

Jan Nowicki zmarł w nocy z 6 na 7 grudnia 2022 roku w swoim domu w Krzewencie koło Kowala. Smutną informację przekazał Wojciech Nawrocki, radny tej gminy. Jeszcze w sobotę 3 grudnia Nowicki był obecny na promocji książki „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego Miasta Kowala na Kujawach”. Włożył nawet z tej okazji mundur strażacki. Artysta miał 83 lata.

Jan Nowicki – przyczyna śmierci

Do tej pory nie było wiadomo, jaka była przyczyna śmierci artysty. „Super Express” dotarł jednak do informacji, z których wynika, że powodem odejścia mógł być zawał. Jak wynika z relacji tabloidu, Jan Nowicki miał źle się poczuć we wtorkowy wieczór. Chwilę po północy jego żona Anna wezwała pogotowie. Anonimowy informator twierdzi, że kiedy kobieta prowadziła go pod rękę, gwiazdor nagle upadł. Medycy do końca próbowali ratować życie legendy kina. Przyczyną zgonu prawdopodobnie był zawał, ale na razie bliscy aktora nie potwierdzili tych doniesień.

Jan był reanimowany. Niestety, nie udało się go uratować. Prawdopodobnie miał zawał – przekazano.

Jan Nowicki – kariera

Jan Nowicki urodził się 5 listopada 1939 roku w Kowalu. Uczęszczał do siedmiu różnych szkół średnich. W teatrze zadebiutował w 1964 roku w „Zaproszeniu do zamku”. Rok wcześniej występował po raz pierwszy na ekranie. W trakcie swojej kariery zagrał ponad 200 ról, w tym między innymi w hitach „Niepochowany”, „Wielki Szu”, „Magnat”, „Spirala” czy „Sanatorium pod Klepsydrą”. Jego kreacje teatralne, w tym Stawrogina w „Biesach”, Rogożyna w „Nastazji Filipownej”, Artura w „Tangu” czy księcia Konstantego w „Nocy listopadowej”, przeszły do historii.

