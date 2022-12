Jan Nowicki nie żyje. Legendarny aktor zmarł w wieku 83 lat

Jan Nowicki zmarł 7 grudnia w nocy w swoim domu w Krzewencie koło Kowala. Smutną informacje przekazał Wojciech Nawrocki, radny tej gminy. Jeszcze w sobotę 3 grudnia Nowicki był obecny na promocji książki „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego Miasta Kowala na Kujawach”. Włożył nawet z tej okazji mundur strażacki.

Jan Nowicki urodził się 5 listopada 1939 roku w Kowalu. Uczęszczał do siedmiu różnych szkół średnich. W teatrze zadebiutował w 1964 roku w „Zaproszeniu do zamku”. Rok wcześniej występował po raz pierwszy na ekranie. W trakcie swojej kariery zagrał ponad 200 ról, w tym między innymi w hitach „Niepochowany”, „Wielki Szu”, „Magnat”, „Spirala” czy „Sanatorium pod Klepsydrą”. Jego kreacje teatralne, w tym Stawrogina w „Biesach”, Rogożyna w „Nastazji Filipownej”, Artura w „Tangu” czy księcia Konstantego w „Nocy listopadowej”, przeszły do historii.

Nowicki pisał też książki, których wydał w kilkadziesiąt w trakcie swojego życia. Tworzył też teksty piosenek oraz kolęd, pisał felietony. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (1977) czy Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).

Prywatnie, ze związku z Barbarą Sobottą ma syna Łukasza Nowickiego, aktora oraz prezentera. Z Ireną Paszyn ma córkę Sajanę. Przez 30 lat był w związku z reżyserką Martą Meszaros. W 2009 roku ożenił się z Małgorzatą Potocką, z którą rozwiódł się w 2015 roku. Od 2017 roku jego żoną była Anna Kondratowicz.

