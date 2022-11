Zamyka się znana restauracja po „Kuchennych Rewolucjach”. Klienci ubolewają

Magda Gessler odwiedziła Chrzanów pięć lat temu i metamorfoza, jaką dokonała w tamtejszym lokalu, była jedna z tych, z których była bardzo dumna i chętnie sygnowała ją swoim nazwiskiem. Miejsce nazwane Piwnica, a później Stare Mury, zmieniło się w końcu w restaurację o nazwie Utarte. Menu zmieniło się całkowicie, a popisowym daniem stały się placki ziemniaczane i tradycyjny lokalny przysmak czyli ziemniaki po cabańsku.

Zamyka się restauracja Utarte, znana z „Kuchennych Rewolucji”

Niestety właściciele lokalu poinformowali teraz w sieci, że zdecydowali się zamknąć restaurację. „Dobry wieczór Utartożercy. Po 20 latach stania przy palnikach i serwisie na sali nadszedł czas oddać fartuch i spakować swoje noże. Pandemia, lockdowny, słabe lato, wypalenie zawodowe, wysokie koszty i pusty sejf sprawiają, że nie chce się już chcieć. Po wszystkich spędzonych razem latach w Piwnicy, Starych Murach i Utartych pora się pożegnać” – czytamy.

W komentarzach pod zamieszczonym na Facebooku postem pojawiło się wiele wpisów, w których klienci restauracji ubolewają nad tym, że się zamyka. „Bardzo szkoda to była najlepsza restauracja, moja ulubiona”; „Stworzył Pan Wspaniałą historie”; „Wielka szkoda. Najlepszy tatar jakiego jadłam”; „Przykro się to czyta”; „Mega przykre. Gdzie ja będę teraz jadać”; „Nie wierzę, już nigdy nie zjem tak pysznych ZIEMNIACZKÓW PO CABAŃSKU”; „Ojej i gdzie My teraz taką dobrą pizzę zjemy”; „Bardzo smutna wiadomość” – piszą ludzie.

