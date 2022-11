„Rolnik szuka żony 9”. Kandydatki poznały rodziny rolników. Kto zakończył znajomość?

W 9. sezonie „Rolnik szuka żony” miłości szukają Tomasz K., Tomasz R., Mateusz, Klaudia i Michał. Niektórzy szybko zorientowali się, kogo ze swoich kandydatek (lub kandydatów w przypadku rolniczki Klaudii) chcą bliżej poznać. Tomasz R. odesłał dwie dziewczyny, w tym ciężarną Klaudię, w ostatnich odcinkach. Teraz jedynie Justyna została na jego gospodarstwie. Co działo się w nowym odcinku?

„Rolnik szuka żony 9”. Co wydarzyło się w 8. odcinku?

Już na samym początku widzowie mogli zapoznać się z dylemantami Klaudii, u której zostało dwóch kandydatów – Konrad i Valentyn. Obaj mężczyźni bardzo ze sobą rywalizowali. W końcu Klaudia zdecydowała, że czas pożegnać Konrada. Podkreśliła, że jednym z głównych powodów odrzucenia był jego wiek. – Jesteś bardzo superosobą, wiesz o tym. Masz superwartości jako człowiek. Ale te cztery lata... – powiedziała. Rodzina Klaudii miała okazję poznać Valentyna i chwaliła jej wybór.

Z kolei Tomasz K. wybrał się na randkę z Zuzią i wprost jej powiedział, że chciałby, by to ona została na jego gospodarstwie. – Ja bym chciał, żebyś została, żebyśmy zostali we dwoje. Chyba tak musimy zrobić, nie możemy się bronić, nie możemy uciekać przed sobą... – powiedział. W tym czasie Kasia... malowała drzwi do obory! Na wiadomość, że to ona musi opuścić gospodarstwo zareagowała spokojnie.

U Mateusza wciąż mieszkają dwie dziewczyny – Karolina i Martyna. Obie stwierdziły, że atmosfera się poprawiła. Mateusz wybrał się na randkę z Karoliną, twierdził, że mógłby ją poślubić „nawet jutro”. Dziewczynie aż tak się nie spieszy, stwierdziła, że ślub kościelny chciałaby wziąć za 3-4 lata.Rolnik poczuł, że dziewczyna nie jest do końca szczera i zarzucał, że jego wybranki nie walczyły o niego, a za to „zawiązały między sobą pakt”.

Tymczasem Tomasz R. spędzał czas z Justyną – wybrali się na spływ kajakiem, próbowali łowić ryby, a potem wybrali się do kościoła i zaczęli szykować grilla na spotkanie z bliskimi rolnika. Tomasz powiedział dziewczynie, że „coś do niej poczuł”. Jego rodzina stwierdziła, że dobrze się dobrali i pasują do siebie.

Michał zdecydował, że czas pożegnać się z Sylwią, a jego rodzina miała okazję poznać Martę i Adę. Na razie rolnik ma spory dylemat, którą z dziewczyn wybrać, a rodzina okazała się mało pomocna – jedni są za Martą, inni za Adą.

