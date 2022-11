Yahya-Abdul Mateen II wcieli się w Wonder Mana. Co wiemy o tej postaci?

Reżyserem serii „Wonder Man” jest Destin Daniel Cretton, odpowiedzialny za film „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” z 2021 roku. Głównym scenarzystą jest z kolei Andrew Guest, kojarzony z pracy nad „Brooklyn Nine-Nine”. Yahya Abdul-Mateen II będzie już trzecim w swojej karierze bohaterem związanym z komiksami. W 2018 roku zagrał w „Aquamenie”, wcielając się w Czarną Mantę (rolę ma powtórzyć w „Aquamencie i zaginionym królestwie”, którego premiera jest zaplanowana na Boże Narodzenie 2023 roku) oraz doktora Manhattan w serialu HBO „Watchman”.

Kim jest Wonder Man?

W komiksach Marvela Simon Williams jest synem bogatego przemysłowca, którego firma, Williams Innovations, wypadła z rynku, wygryziona przez Stark Industries. Williams trafił do więzienia za defraudację, jednak zostaje wypuszczony na wolność przez Barona Zemo, który obdarza go supermocami i nakazuje mu infiltrację, a następnie zdradę Avengersów. Ostatecznie jednak Simon dołącza do nich na poważnie i jest członkiem założycielem grupy West Coast Avengers (Avengersi z Zachodniego Wybrzeża). Wiadomo, że Wonder Man miał zginąć ratując Avengersów, jednak przeżył dzięki pomocy Scarlet Witch, z którym łączy go szczególna więź.

Nie jest jasne, jak wiele z historii opisanych w komiksach, trafi do serii Disney+, jednak wszystko wskazuje na to, że Marvel chce wprowadzić tę postać jeszcze przed premierą kolejnej części „Avengersów”.

