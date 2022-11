„Pierwsza miłość”. Dorota wybaczy Arturowi?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Dorocie trudno przyjąć to, z czego zwierzył jej się Artur. Czuje się zraniona i upokorzona. Nie chce iść do pracy. Lucynka stara się pocieszyć przyjaciółkę. Z pomocą przychodzi Brian, który wierzy w siłę i energię Doroty. Natomiast Fabian nie jest zachwycony strojem, w jakim Jolka ma zamiar iść do szkoły. Każe jej się przebrać. Czy sam zakaz wystarczy, żeby ona go posłuchała?

Jolka ma pewien ryzykowny plan. Natomiast Artur nie może zrozumieć, dlaczego Karol mimo wcześniejszej niechęci, jednak postanowił zostawić Sandrę w biurze. Weksler nie jest zadowolony z podważania jego decyzji i zachowania wspólnika. Tymczasem Julita wdraża zaskoczoną Ankę w nowe zasady, które wprowadził Sebastian w Blue Moon. Przedstawia jej też nowego ochroniarza. Wszelkie wątpliwości rozwiewa wysokość jej nowej wypłaty. Sebastian jest zadowolony z tego, jak funkcjonuje bar i zabiera ukochaną na randkę. Romantyczne spotkanie zakłóci niespodziewane pojawienie się dawnych znajomych Julity.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

