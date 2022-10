Marcin Hakiel przerywa milczenie. Zdradził, o czym marzy

Kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie, zarzekali się, że nie będą komentować swojego życia osobistego. Tancerz jednak nie wytrzymał zbyt długo i zaczął udzielać wywiadów, w których sugerował, że to aktorka jest winna rozpadowi małżeństwa. Rozmowa, którą przeprowadziła z celebrytą Aleksandra Kwaśniewska w „Mieście kobiet”, odbiła się szerokim łukiem.

Później na jaw wyszło, kto jest nowy wybrankiem aktorki. Katarzyna Cichopek w dniu swoich 40. urodzin wyznała, że związała się z Maciejem Kurzajewskim, z którym prowadzi „Pytanie na Śniadanie” w TVP. Wówczas do akcji wkroczyła Paulina Smaszcz, była żona prezentera. Gwiazda wielokrotnie podkreślała, że ma żal do ojca swoich dzieci.

Marcin Hakiel o planach na przyszłość: Muszę chwilę ochłonąć

Marcin Hakiel konsekwentnie nie komentował tych rewelacji. Teraz udzielił pierwszego wywiadu „Faktowi”, w którym wyznał, co jest jego największym marzeniem. Jak się okazało, jest dość przyziemne. – Moim marzeniem jest żyć normalnie. Chciałbym, żeby to trochę wszystko się uspokoiło. Lubię normalne życie i spokojny rytm dnia. Myślę, że to jest moje marzenie – powiedział tancerz. Wyznał jak polubił spędzać czas. – Ostatnio doceniam też czas sam ze sobą, czyli gdy po prostu mogę zrobić sobie herbatę i przeczytać dobrą książką. Mam plan, żeby żyć. Żeby żyć normalnie – wyjawił Hakiel.

W rozmowie z redakcją zdradził, że od czasu medialnego zamieszania wokół jego małżeństwa dostał już kilka ciekawych propozycji. – Z telewizją na razie nic nie planuję. Dostałem wiele różnych propozycji, żeby wrócić, jako choreograf, ale to nie jest jeszcze ten moment. Muszę chwilę ochłonąć – dodał.

Czytaj też:

„Top Model”. Martyna szczerze o swojej figurze. Zdradziła, jaki nosi rozmiarCzytaj też:

Smaszcz o współpracy z Kurzajewskim. Wspomniała o zarobkach