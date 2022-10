Eurowizja 2023. Poznaliśmy miasto-gospodarza! To ogromne zaskoczenie nawet dla bukmacherów

Przypomnijmy, po tym, jak Kalush Orchestra zwyciężyła w konkursie w 2022 roku, rozpoczęły się poszukiwania nowego organizatora, co jest pierwszą taką sytuacją od 1980 roku. Ostatecznie, ze względu na wojnę, która trwa na Ukrainie, pomóc zdecydowała się Wielka Brytania. W piątek 7 października Graham Norton na antenie The One Show w BBC1 przekazał oficjalnie, że miastem-gospodarzem 67. Konkursu Piosenki Eurowizji został Liverpool.

Miasto nad Morzem Irlandzkim w typowaniach nie było faworytem do ugoszczenia konkursu. W ostatnim etapie pokonało Glasgow, na co zdaniem bukmacherów miało tylko 33 proc. szans. Kandydaturę mocno popierała m.in. pochodząca z miasta Sonia Evans, zdobywczyni drugiego miejsca na Eurowizji 1993.

Eurowizja 2023 na M&S Arena

Przyszłoroczna edycja Eurowizji będzie pierwszą zorganizowaną w Liverpoolu i ósmą w Anglii. Wytypowana M&S Bank Arena ma ok. 11 tysięcy miejsc, w tym nie więcej niż 10,6 tysiąca siedzących. Decyzja zależała od szeregu kryteriów, m.in. parametrów technicznych hali, odpowiedniej bazy hotelowej czy też dostępu do międzynarodowego lotniska. Miastem partnerskim Liverpoolu jest Odessa i jak już zapowiadały władze zwycięskiej kandydatury, Eurowizja będzie przedłużeniem obchodów świąt z kultury ukraińskiej.

Co wiemy o Eurowizji 2023?

Jak dotąd, 33 kraje zadeklarowały start w przyszłorocznej Eurowizji. Wśród nich jest również Polska, której reprezentanta 26 lutego wyłonią preselekcje. Jako pierwsze odbędą się eliminacje w Ukrainie – już 17 grudnia. Po sześciu latach przerwy preselekcje przeprowadzi Belgia. Z kolei Izrael już wyłonił swojego uczestnika. Będzie to czterokrotna laureatka nagród MTV EMA – Noa Kirel.

Podczas Eurowizji w Wielkiej Brytanii nie zobaczymy reprezentantów Andory, Bośni i Hercegowiny, Luksemburga czy Słowacji. Być może z udziału wycofa się Macedonia Północna. Sugerowana była też rezygnacja Azerbejdżanu i choć nadawca zdementował sugestie, udział nie jest potwierdzony.

