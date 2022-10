Brad Pitt o awanturze na pokładzie samolotu. Miał dusić jedno z dzieci

Konflikt między Angeliną Jolie i Bradem Pittem znów jest pod lupą mediów. Przez lata byli najpopularniejsza parą Hollywood. Aktorzy pobrali się w 2014 roku, po 10 latach związku, a po dwóch latach od złożenia sobie uroczystej przysięgi, Jolie złożyła pozew o rozwód. Aktorka argumentowała to „różnicami nie do pogodzenia”. Do tej pory nie było wiadomo, co miała na myśli i jakie wydarzenia wpłynęły na zakończenie ich związku.

Domyślać się jednak można, że nie rozstali się w dobrych stosunkach. Jolie zaskoczyła wszystkich, sprzedając swoje udziały we francuskiej winnicy, którą kupiła razem z Pittem. Tym samym złamała umowę. Część celebrytki odkupił rosyjski oligarcha, co nie spodobało się Pittowi. Transakcja miała być zemstą na byłym partnerze, któremu sąd przyznał równe prawa do opieki nad ich potomstwem. Aktorzy mają wspólnie szóstkę pociech – Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźniaki Knoxa i Vivvienne – a piątka z nich jest niepełnoletnia. Pitt chciał, aby dzielili się wspólnym czasem ze swoim potomstwem, a Jolie starała się, by dzieci były tylko z nią.

Brad Pitt zaatakował Angelinę Jolie i dzieci?

Po tym na jaw zaczęły wychodzić kolejne plotki o głośnym rozstaniu pary. Niedawno w mediach pojawiły się szczegóły awantury, do której doszło na pokładzie prywatnego samolotu aktorskiej pary w 2016 roku. Jak pisały zagraniczne media, pijany aktor miał znęcać się nad swoimi bliskimi zarówno psychicznie jak i fizycznie. Informacje do mediów trafiły z tajnego raportu FBI. Pitt miał wykrzyczeć swojej ówczesnej żonie, że „rozpie**** ich rodzinę”, a jednemu z dzieci powiedzieć, że „wygląda jak piep***** morderca z Columbine”. W czasie awantury gwiazdor podobno popchnął celebrytkę na ścianę, a kiedy podopieczni próbowali ją ratować, to gwiazda musiała odciągać od nich aktora. O zdjęcie swoich obrażeń Jolie miała poprosić asystentkę. Brad Pitt miał też dusić jedno z dzieci, a kolejne uderzyć w twarz. Cztery dni po pamiętnej kłótni aktorka złożyła papiery rozwodowe.

Brad Pitt odnosi się do awantury na pokładzie samolotu

Teraz głos zabrał Brad Pitt, a dokładniej zespół jego pracowników. W oświadczeniu przesłanym do CNN podkreślili, że wersja Angeliny Jolie dość często się zmienia. „Historia nadal ewoluuje za każdym razem, gdy opowiada ją z nowymi, nieuzasadnionymi twierdzeniami. Brad przyjął odpowiedzialność za to, co zrobił, ale nie za rzeczy, których nie zrobił. Te nowe zarzuty są całkowicie nieprawdziwe” – czytamy.

Czytaj też:

Księżna Kate zrzuciła czerń. Odwiedziła pacjentki w szpitalu położniczym