Dawid Ozdoba zmarł kilka tygodni temu? Post jego mamy nie pozostawia złudzeń

Dawid Ozdoba, trener personalny i były zawodnik MMA Attack oraz FAME MMA, zmarł w wieku 45 lat. Jego mama Ewa Ozdoba opublikowała grafikę z czarną wstążką. Poprosiła o niekomentowanie i podkreśliła, że to dla niej trudny moment. Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną śmierci sportowca i tancerza erotycznego. Ozdoba jednak nie ukrywał, że od lat zmagał się z depresją. Dziś do mediów przedostała się informacja, że jego ciało znaleziono w parku Picassa na warszawskiej Białołęce. Okoliczności jego śmierci wciąż są wyjaśniane przez służby i obecnie trwa śledztwo.

Dawid Ozdoba nie żyje od kilku tygodni?

Jednak z wpisów udostępnionych przez Ewę Ozdobę można zakładać, że sportowiec zmarł już kilka tygodni temu. 23 września mama sportowca udostępniła nagranie z profilu syna, na którym widać, jak wchodzi do wody. Podpis nie pozostawia złudzeń. „Żegnaj Skarbie. Moje serce pękło” – czytamy. Wcześniej na jej profilu pojawiało się wiele wpisów dotyczących depresji. Natomiast zmarły 45-latek ostatni raz w sieci był aktywny 17 września, kiedy skomentował jeden z postów swojej mamy.

facebook

Dawid Ozdoba – kim był?

Dawid Ozdoba zaistniał w polskim show-biznesie w 2001 roku za sprawą programu „Amazonki”, który był emitowany przez stację Polsat. Potem założył grupę chippendales „Bad Boys”. W 2013 roku otrzymał propozycję walki w oktagonie. Walczył wtedy z Robertem Burneiką i został zdyskwalifikowany. Swoich sił w MMA próbował po 5 latach. Miał wtedy okazuję zawalczyć z Dawidem Ambroziakiem, a później Markiem Hoffmanem. O jego życiu prywatnym niewiele wiadomo. Lata temu był związany z Edytą Herbuś.

Czytaj też:

Aktor i model znany z serialu Netfliksa został skazany za zabójstwo