Marianna Schreiber rapuje o Polsce, wisząc na trzepaku

Marianna Schreiber zdobyła największy rozgłos, kiedy zgłosiła się do programu „Top Model”, emitowanego w TVN. Mimo że żona wiceministra Łukasza Schreibera nie odniosła wielkich sukcesów w modelingu, to skutecznie zwróciła na siebie uwagę. Celebrytka stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych i zdobyła rzeszę fanów.

Ku zaskoczeniu wszystkich założyła też partię polityczną. „Prostsze i niższe podatki, proeuropejskość, prawa dla społeczności LGBT, świeckie państwo, naprawa ochrony zdrowia i edukacji, prawa kobiet, inwestycje w OZE i elektrownie atomowe” – tak Marianna Schreiber przedstawiła ramowy program swojej partii „Mam dość” i nie wykluczyła startu w kolejnych wyborach. Założenia programu partii są jednak skrajnie różne od poglądów partii rządzącej, której politykiem jest mąż Marianny Schreiber. Gwiazda nie ukrywa, że w ich małżeństwie trwa kryzys, a mąż nie wspierał jej podczas udziału w programie „Top Model”. Mimo to celebrytka wielokrotnie zaprzeczała o ewentualnym rozwodzie z ojcem swojego dziecka.

Marianna Schreiber nagrała piosenkę

Teraz Marianna Schreiber poszła o krok dalej i wydała swój debiutancki utwór „Polityczny dramat”. Aspirująca modelka i aktywistka skupiła się na tematyce społeczno-politycznej. Schreiber rapuje o sytuacji w Polsce, którą, jak wynika z tekstu, jest przerażona. - Oburzeni i zmartwieni, swoje wycierpieli, szarzy ludzie, nie elity, zaniepokojeni – możemy usłyszeć. W kolejnych wersach wprost nawiązuje do polityków. - Krzyczą o wolności, a tobie zabraniają, nie poprzesz opozycji? To cię powyklinają – kontynuuje manifest. Na koniec założycielka partii „Mam dość” postanowiła podkreślić swój przekaz. - Zaśpiewałabym refren, ale mam tego dość. Przyjacielu, powiedz, co się dzieje z tym światem? – rapuje.

Marianna Schreiber wydała debiutancki utwór, a internauci go miażdżą

Utwór „Polityczny dramat”, który Marianna Schreiber udostępniła 4 października 2022, wyjątkowo nie spodobał się internautom. W komentarzach są zniesmaczeni nie tylko tekstem, ale też realizacją i klipem. W teledysku kobieta porusza się między blokami z wielkiej płyty, wyrzuca porzuconą w trawie puszkę do kosza i wisi na trzepaku. Całość prawdopodobnie ma wywoływać niepokój sytuacją w kraju. „Kawałek równie udany, jak program pani partii”; „Oficjalnie: nie dało się tego zrobić gorzej. Nie zawiodłem się”.; „Myślę, że dobrze by było podzielić ten piękny twór artystyczny na parę części, bo obejrzenie tego na raz jest ciężkie” – czytamy pod nagraniem.

