Lara Gessler wyznała, że cierpi na ortoreksję. Czym objawia się choroba?

Lara Gessler bardzo chętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Informacją o narodzinach Bernarda Gesslera – Szeląga, swojej drugiej pociechy, córka sławnej restauratorki pochwaliła się w połowie września. W komentarzach posypały się gratulacje. Dodatkowo Gessler opublikowała zdjęcie, na którym leży w głębokiej wannie z malcem przy piersi, a jej partner całuje ją w czoło. Jednak ku zaskoczeniu internautów, mąż celebrytki zaledwie tydzień po narodzinach drugiego dziecka relacjonował samotny pobyt w jednym z warszawskich hoteli. Tłumaczył to „potrzebą wyciszenia”. Lara Gessler pokazała też swój brzuch po ciąży, zaledwie dwa tygodnie od porodu.

Lara Gessler opowiedziała o zaburzeniach żywienia. Na co cierpi celebrytka?

Lara Gessler była gościnią „Miasta kobiet”, w odcinku, którego premiera odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 października. Jak to ma w zwyczaju, nie szczędziła szczegółów ze swojego osobistego życia. Zdradziła, że choruje na ortoreksję. Zaburzenie nie jest związane tylko z odżywianiem, ale z próbą pełnej kontroli nad życiem. – Wstaję rano, jeśli zaśpię 15 minut, to wpadam w panikę i po prostu niemalże płaczę – powiedziała. Zapytana przez Aleksandrę Kwaśniewską, czy chodzi o to, że nie zjadła o odpowiedniej porze wytłumaczyła, jaki jest powód jej histerii. – Też, ale dlatego, że w ogóle chodzi o kontrolę. Ortoreksja generalnie wiąże się z jedzeniem przede wszystkim, ale nie tylko. To jest właśnie poczucie gigantycznej paniki w momencie, kiedy przestajesz mieć kontrolę nad własnym życiem w jakimkolwiek, nawet najmniejszym aspekcie – jak właśnie wstawanie. Czy jak to, że miałam pięć, a nie sześć migdałów na śniadanie, kiedy zawsze mam sześć do tych konkretnych płatków, które jem – kontynuowała.

Lara Gessler podkreśliła, że ze względu na przypadłość głównie chciała ograniczyć cukier. – Nie liczyłam kalorii, ale tak jakby ograniczałam zbędny cukier. Myślę, że to miało bardzo wiele wymiarów. Potem o 14.00 jadłam sałatę... i to byłoby na tyle. Od 14.00 nic – dodała.

