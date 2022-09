Joanna Opozda zdradza, jak udało się jej wrócić do formy sprzed ciąży

Życie Joanny Opozdy od dawna jest na świeczniku. Od kiedy aktorka związała się z Antonim Królikowskim media i fani śledzą jej każdy krok. Mimo że wydawało się, że kryzys między byłymi partnerami jest już zażegnany, to znów się zaognił. Wszystko zaczęło się od odwołanych chrzcin małego Vincenta. Jedna strona sporu czy Joanna Opozda twierdziła, że musi odwołać wydarzenie ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarza jej własny ojciec. Z relacji aktorki wynika, że Dariusza Opozdę miał zaprosić jej były partner. Królikowski natomiast temu zaprzeczył. Wówczas rodzice Vincent zaczęli obrzucać się screenami rozmów, przelewów bankowych i oskarżeniami o wykorzystywanie wizerunku dziecka.

Antoni Królikowski szczerze o małżeństwie z Joanną Opozdą

Kiedy sprawa trochę ucichła, Antoni Królikowski powrócił do medialnego życia i opowiedział trochę więcej o swojej relacji z Joanną Opozdą. W jednym z wywiadów przyznał, że nawet ze sobą nie mieszkali, tylko naprzeciwko. Szczerze opowiedział też o swojej motywacji do małżeństwa. Kuba Wojewódzki wprost zapytał, czy aktor wziął ślub z miłości, czy z poczucia obowiązku. – Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Nie róbmy większej komedii z mojego życia, niż sam do tego doprowadziłem. To nie jest śmieszne, że ludzie się rozstają w tak niewygodnych okolicznościach – odpowiedział Królikowski.

Krótko, ale dobitnie skomentowała to Joanna Opozda, która dzień po ukazaniu się rozmowy opublikowała na swoim InstaStories grafikę Pinokia, gdzie na górze widnieje napis: Prawdę ma w nosie. Mimo mocnego przekazu nie zabrakło dodatkowego, autorskiego komentarza celebrytki: Czasami warto sięgnąć po klasykę.

Co jest tajemnicą szczupłej sylwetki Joanny Opozdy?

Joanna Opozda wykorzystuje skupioną na niej uwagę. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie relacjonuje swoje prywatne życie. Mimo że jej synek Vincent ma zawsze zasłoniętą buźkę, to aktorka często się nim chwali. Ostatnio Joanna Opozda kolejny raz zorganizowała serię pytań i odpowiedzi. Jeden z fanów zapytał celebrytkę, jak poradziła sobie w trudnym czasie po rozstaniu i co jej pomogło. „Miłość do syna” – wyznała. Kolejne pytanie dotyczyło opieki nad małym chłopcem – kto pomaga Opoździe? „Moja mama i czasami siostra” – napisała. Jednak to ostatnie pytanie najbardziej zaciekawiło fanów: Jak celebrytce udało się tak szybko wrócić do formy sprzed ciąży? Była partnerka Antoniego Królikowskiego szczerze odpowiedziała, że kiedy jest zestresowana, to niemal nie je. Jako sposób na ćwiczenia fizyczne poleciła taniec z synkiem na rękach i dołączyła rozbawioną emotkę.

