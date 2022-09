Antoni Królikowski szczerze o małżeństwie z Joanną Opozdą: To nie było moje marzenie

Antoni Królikowski to wciąż jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci show-biznesu. Wszystko za sprawą głośnego rozstania z matką swojego dziecka Joanną Opozdą. Później aktor wpadł na kilka zaskakujących pomysłów jak organizacja walki sobowtórów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, następnie wyznał, że od lat choruje na stwardnienie rozsiane i ostatecznie zniknął z życia publicznego.

Antoni Królikowski gościem podcastu „WojewódzkiKędzierski”

Jednak nie na długo. Obecnie Królikowski znów udziela wywiadów i pokazuje się na ściankach. W ostatni poniedziałek był gościem podcastu „WojewódzkiKędzierski”. Prowadzący Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski nie unikali trudnych pytań. Już na początku rozmowy poruszono temat Joanny Opozdy. Aktor między wierszami wspomniał o swojej nowej partnerce. – Jeśli mam mówić o sobie, to zawsze staram się być na 100% dla kogoś, z kim jestem. Jeśli kocham, to wariuję dla tego kogoś. Tak miałem za każdym razem. Tak mam również teraz – wyznał.

Antoni Królikowski wyznał prawdę o małżeństwie z Joanną Opozdą

Królikowski zdobył się na szczerość i powiedział, że nie mieszkał z Joanną Opozdą, ale naprzeciwko. Kuba Wojewódzki wprost zapytał, czy aktor wziął ślub z miłości, czy poczucia obowiązku. – Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Nie róbmy większej komedii z mojego życia, niż sam do tego doprowadziłem. To nie jest śmieszne, że ludzie się rozstają w tak niewygodnych okolicznościach – odpowiedział Królikowski.

Prezenter nie dał jednak za wygraną i zapytał, czy Królikowski ma „problem z wiernością”. Tata małego Vincenta odparł, że żałuje, że konflikt między nim a matką dziecka jest tak medialny. – Wzięliśmy ślub, ale to nie wszystko było, jak powinno. Nie udało nam się utrzymać tego związku. Żałuję, że to wszystko wyszło tak nagle na światło dzienne. Cierpi na tym rodzina moich bliskich i na pewno też po stronie mamy mojego dziecka. Staramy się to teraz jakoś uspokajać. Vincent to jest mały kochany człowiek. Zasługuje, by wychowywać się w super świecie, i ten świat chcemy mu zapewnić – podkreślił.

W dalszej części rozmowy celebryta zachęcony przez Wojewódzkiego powiedział, że nie do końca podoba mu się, że jego mały synek występuje w postach sponsorowanych, czyli reklamach. Dodał też, że opinia, że nie płaci alimentów, jest nieprawdziwa. – Mój syn jest stabilnie zabezpieczony przez komornika, który siedzi na moich dwóch kontach – powiedział.

Antoni Królikowski o stwardnieniu rozsianym

W czasie rozmowy z Wojewódzkim i Kędzierskim Królikowski wyznał, dlaczego akurat po programie „Przez Atlantyk” zgodził się na przekazanie informacji o chorobie. – Milczałem na ten temat, skrywałem tę chorobę przez lata, ponieważ uważałem, że to jest prywatna sprawa i że nikt mi nie pomoże, ani ja nikomu nie pomogę, dzieląc się tym z kimkolwiek. Zmieniłem zdanie po przepłynięciu Atlantyku. Mieliśmy wszyscy poczucie, że robimy coś niesamowitego, przekraczamy jakieś swoje granice – podkreślił.

Śmiało też powiedział, że miał nadzieję, że ta informacja zostanie łagodniej odebrana przez opinię publiczną. – Wierzyłem, że ta informacja może dać dużo dobrego ludziom. Gdzieś naiwnie pomyślałem, że to może się tak zakończyć, a zostało to obrócone, jakobym chciał się wybielać – podsumował.

Czytaj też:

„Taniec z Gwiazdami”. Kontrowersyjny uczestnik pożegnał się z programem!