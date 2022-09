Opozda skomentowała wywody Królikowskiego. Nie miała litości

Antoni Królikowski w poniedziałkowy wieczór był gościem podcastu „WojewódzkiKędzierski”. Celebryta nie omijał trudnych tematów i mimo kilkukrotnego podkreślenia, że nie chce rozmawiać o swoim życiu prywatnym, to między wierszami wiele zdradził. Już na początku rozmowy poruszono temat Joanny Opozdy. Celebryta wspomniał też o swojej nowej partnerce. – Jeśli mam mówić o sobie, to zawsze staram się być na 100% dla kogoś, z kim jestem. Jeśli kocham, to wariuję dla tego kogoś. Tak miałem za każdym razem. Tak mam również teraz – wyznał.

Antoni Królikowski szczerze o małżeństwie z Joanną Opozdą

W dalszej części rozmowy aktor wyznał, że nigdy nie mieszkał z Joanną Opozdą, tylko naprzeciwko. Szczerze opowiedział też o swojej motywacji do małżeństwa. Kuba Wojewódzki wprost zapytał, czy aktor wziął ślub z miłości, czy z poczucia obowiązku. – Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Nie róbmy większej komedii z mojego życia, niż sam do tego doprowadziłem. To nie jest śmieszne, że ludzie się rozstają w tak niewygodnych okolicznościach – odpowiedział Królikowski.

Prezenter nie dał jednak za wygraną i zapytał, czy Królikowski ma „problem z wiernością”. Tata małego Vincenta odparł, że żałuje, że konflikt między nim a matką dziecka jest tak medialny. – Wzięliśmy ślub, ale to nie wszystko było, jak powinno. Nie udało nam się utrzymać tego związku. Żałuję, że to wszystko wyszło tak nagle na światło dzienne. Cierpi na tym rodzina moich bliskich i na pewno też po stronie mamy mojego dziecka. Staramy się to teraz jakoś uspokajać – podkreślił.

Joanna Opozda odniosła się do wywiadu Antoniego Królikowskiego

Słowa Antoniego Królikowskiego odbiły się głośnym echem. Nie trzeba było czekać na odpowiedź głównej zainteresowanej. Joanna Opozda udostępniła wymowną grafikę. Na jej InstaStory możemy zobaczyć zdjęcie okładki bajki Pinokia, gdzie na górze widnieje napis: Prawdę ma w nosie. Mimo mocnego przekazu nie zabrakło dodatkowego, autorskiego komentarza celebrytki: Czasami warto sięgnąć po klasykę. Mama małego Vinceta zasugerowała, że Królikowski kłamał podczas wywiadu.

