Paweł Deląg mówi o swojej orientacji seksualnej. Jakimowicz twierdzi, że aktor jest gejem

Pod koniec sierpnia Jarosław Jakimowicz w serii postów dodanych na Instagramie zaatakował Pawła Deląga. Wszystko w odpowiedzi na TikToka na kanale „playkrakow.news”, w którym aktor stwierdził, że nie jest zwolennikiem powstania 3. części „Młodych Wilków”. Stwierdził, że film nie miał dużego wpływu na jego karierę, podobnie jak w przypadku innych aktorów, w tym Piotra Szwedesa czy Jarosława Jakimowicza. Przy tym drugim wspomniał, że teraz bardziej kojarzony jest z telewizją, a nie z filmem, gdyż robi karierę w TVP, co jest „dość przykre”. – Wolałbym na ten temat nie mówić, jaka to jest kariera telewizyjna i pozostawić to bez komentarza – przyznał.

Jakimowicz o Delągu: Od 30 lat ukrywasz, że jesteś gejem

To zdanie najwyraźniej rozwścieczyło Jakimowicza, który nazwał Deląga „oszustem” i zarzucił mu, że jest gejem i to ukrywa. – Widzę, że zostało ci coś z filmowego GIEROJA, którym nigdy nie byłeś i nie będziesz w życiu. Dlaczego? Bo jesteś oszustem. Oszukujesz bliskich, widzów i fanów. Przez 30 lat milczę, bo jestem lojalny, ale skoro w taki sposób tu się o mnie wyrażasz i tak oceniasz moją pracę i tzw. karierę, to ja ocenię twoją. Od momentu zdjęć do filmu „Przemytnicy” my wszyscy wiemy, że jesteś gejem. Sam się z tego nam zwierzałeś wielokrotnie. Nigdy nie miało to w naszej relacji żadnego znaczenia. (…) Zrobię listę facetów, z którymi się spotykałeś i jak będziesz udawał GIEROJA, to ty ich wsypiesz, bo ja ją upublicznię – groził.

Paweł Deląg mówi o swojej orientacji seksualnej. „Czuje się niezręcznie”

Deląg teraz wrócił do tematu w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów”. Rozpoczął jednak od wartości, jakie są dla niego w życiu ważne i którymi się kieruje. – Chcę być człowiekiem. Wrażliwym człowiekiem. I przedkładam to nad bycie napakowanym białym facetem, który broni jakichś swoich niby-świętych zasad. Tak postępuję i w życiu, i w pracy – podkreślił. – Wybieram to, co dla mnie ważne, bo czyni mnie lepszym. Uważam, i to opowiadam także w swoich filmach, które reżyseruję i produkuję, że najważniejsza jest w nas ta iskierka, ta wolność, niezgoda na zło i brud – wyjaśnił dalej.

Później aktor podsumował całą wypowiedź. – I – teraz jest ten moment, kiedy to powiem – jest to dla mnie ważne jako dla heteroseksualnego mężczyzny. Choć czuję się niezręcznie, mówiąc to, ale chcę to powiedzieć, bo taki jestem – zapewnił.

