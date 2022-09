Adam Levine wydał oświadczenie ws. rzekomych zdrad. „Przekroczyłem granicę”

Przypomnijmy, już dwie kobiety oskarżyły publicznie na TikToku wokalistę zespołu Maroon 5 Adama Levine'a o to, że zdradził z nimi swoją żonę. Sumner Stroh i Alyson Rose to instagramowe modelki, z którymi piosenkarz miał pisać właśnie na tej platformie. Mają na to wszelkie dowody, którymi także podzieliły się w sieci. Wiadomo, że przynajmniej z jedną z nich Levine spotkał się twarzą w twarz, ponieważ wynika to jasno z wiadomości, które pisał do modelki. Kiedy utrzymywał z nią kontakt miał już z Behati Prisloo dwójkę dzieci. Obecnie modelka Victoria's Secret jest w trzeciej ciąży. Levine i Prinsloo są małżeństwem od 2014 roku. Wzięli ślub po prawie dwóch latach randkowania.

Adam Levine wydał oświadczenie. Przyznaje się do części oskarżeń

W odpowiedzi na publiczne oskarżenia, jakie pojawiły się w sieci, Adam Levine postanowił wydać oświadczenie. „Wiele się teraz o mnie mówi i chciałbym nieco oczyścić atmosferę. Coś podkusiło mnie ku temu, aby rozmawiać z kimkolwiek niż moja żona na zasadzie flirtu. Nie miałem romansu, ale przekroczyłem granicę w godnym pożałowania okresie mojego życia. W niektórych przypadkach to było nieodpowiednie. Zająłem się tym i podjąłem kroki, aby zaradzić temu problemowi, mając u boku swoją rodzinę. Moja żona i rodzina to wszystko, na czym mi zależy. Byłem naiwny i wystarczająco głupi, aby ryzykować jedyną rzeczą, która naprawde się dla mnie liczy. Był to największy błąd, jaki mogłem popełnić. Nigdy więcej tego nie zrobię. Biorę za to pełną odpowiedzialność. Przejdziemy przez to. Przejdziemy przez to razem” - czytamy.

