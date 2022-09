Marcin Mroczek kupił nowy dom i pokazał zdjęcia. Ile kosztowała posiadłość?

Z informacji „Super Expressu” wynika, że za nowy dom Marcin Mroczek zapłacił około milion złotych. Serialowy mąż Katarzyny Cichopek ma już jeden dom w Warszawie. Zdjęciami w nowej posiadłości podzielił się na Instagramie, zapewniając, że jest ona skromna w porównaniu do tego, jak wyglądają te sąsiednie. – To jest domek 120 metrów, obok mnie mieszkają tysiące ludzi, którzy mają ogromne chawiry, ale ja im nie zazdroszczę. Cieszę się tym, co mam. Ciężko na to pracowałem. Czasem były lepsze chwile, czasem gorsze – napisał.

Mroczek wykańcza nowy dom

Według medialnych przekazów w domu Mroczka będzie salon z aneksem kuchennym, dwa pokoje dziecięce, sypialnia, poddasze oraz łazienka i kotłownia. „Ostrzegali, że nie będzie łatwo, ale ja zawsze lubiłem wyzwania. Wychodzimy ze stanu developerskiego i zaczyna się wykończeniówka. Jest wiele rzeczy, które trzeba przemyśleć i zdecydować. Im dłużej czytam i próbuje przeglądać różne fora i łapać inspiracje, tym mniej wiem i mam straszny mętlik w głowie. Kiedyś były tylko 2 rzeczy do wyboru i było łatwiej, może nie ładniej, ale coś za coś. PS. Podeślijcie jakieś linki na sprawdzone kanały na YouTubie ekspertów od budowlanki. Może pomoże” – napisał do swoich obserwujących na Instagramie aktor, zamieszczając kilka fotek z budowy.

