„Rolnik szuka żony”. 41-letni Tomasz oczarowany 23-letnią Klaudią. Kobieta jest w zaawansowanej ciąży

Wyemitowany w niedzielę 18 września odcinek programu „Rolnik szuka żony” był pierwszym 9. sezonu. Jego premierę dwukrotnie przekładano ze względu na mecze polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Świat, które były również transmitowane na TVP1.

W kolejnej odsłonie „Rolnik szuka żony” poznaliśmy piątkę rolników, którym udało się dostać do programu. Wśród nich są:

25-letnia Klaudia, która prowadzi plantację świerków i rozwija ekologiczną hodowlę kur niosek;

24-letni Tomasz K., który wraz z bratem prowadzi 56-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej;

23-letni Michał, który zajmuje się hodowlą krów mlecznych;

27-letni Mateusz, który hoduje kozy;

41-letni Tomasz, który prowadzi 35-hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję mleka i bydła opasowego.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Poznaliśmy uczestników nowej edycji!

Rolnik szuka żony. 41-letni Tomasz zaprosił do programu 23-letnią kandydatkę

To właśnie 41-latek w ostatnim odcinku programu wywołał największe emocje. Rolnik, który „pasję do rolnictwa ma we krwi i tylko z tym wiąże swoją przyszłość”, otrzymał kilka listów, które go zainteresowały. Wśród nich była wiadomość od 23-letniej Klaudii, która, jak się okazało, jest w zaawansowanej ciąży. Tomasz nie widział w tym żadnych przeszkód. Stwierdził, że zadzwoni do kobiety i upewni się, że jest ona gotowa na tak niełatwe wyzwanie. Klaudia odpowiedziała twierdząco.

Czytaj też:

Wybuch Ewy Drzyzgi w „Dzień dobry TVN”. Zwróciła się do rządzących