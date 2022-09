Blake Lively i Ryan Reynolds spodziewają się czwartego dziecka!

Blake Lively i Ryan Reynolds poznali się w 2011 roku na planie filmu „Green Lantern”. Ślub wzięli już rok później – we wrześniu 2012 roku. Są już rodzicami trzech córek: Jamesa (7), Inez (5) i Betty (2). Chociaż aktorka nie skomentowała oficjalnie informacji o ciąży, chętnie pozowała na ściance wydarzenia „Forbesa”, eksponując swój widoczny brzuszek.

W grudniu 45-letni gwiazdor „Deadpoola” poinformował świat, że robi sobie przerwę od aktorstwa, ponieważ chce spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi. – Najważniejsze dla mnie jest to, żeby kiedyś nie tęsknić za tym konkretnym czasem w życiu moich dzieci. Moje dzieci są w wieku, kiedy zaczynają szkoły i nie chcę być daleko od nich. Zdaje sobie też sprawę z tego, jak wielkim przywilejem jest fakt, że mogę sobie pozwolić na to, aby być z nimi. Korzystam z tego – podkreślił.

W maju tego roku 35-letnia Lively powiedziała w wywiadzie dla „Forbesa”, że posiadanie dzieci sprawiło, iż znacznie lepiej poczuła się we własnej skórze. – Nigdy nie czułam się bardziej sobą, bardziej swobodnie we własnym ciele, ani bardziej pewna siebie. Niepewność oczywiście napływała do mnie milion razy dzielnie, ale mimo to czuje się niesamowicie stabilna – podkreśliła.

