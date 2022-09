Widzowie amerykańskiego „Mam talent” zachwyceni Sarą James. „To nowa Billie Eilish!”

Sara James w finale 17. sezonu „America's Got Talent” zaśpiewała kultową piosenkę Kate Bush „Running Up That Hill”. Zachwyciła jurorów i widzów, którzy nie szczędzą pochlebstw pod adresem 14-latki. Co pisze zagraniczna publika w mediach społecznościowych Polki?

„Zasłużyła na to, żeby wygrać”; „14 lat. Jaki wyjątkowy talent pokazujesz światu. Pozdrawiam z Maryland”; „Nowa światowa gwiazda się narodziła”; „Twoja droga do spełniania marzeń dopiero się rozpoczęła”; „Lepsze wykonanie niż oryginał”; „Kiedy po raz pierwszy usłyszałem jej głos, wiedziałam, że będzie gwiazdą. Po raz pierwszy od dłuższego czasu widzę kogoś, kto jest skazany na sukces”; „Jestem pewna, że Sara będzie nową Billie Eilish”; „To było niesamowite” – takie komentarze dodają zagraniczni widzowie „America's Got Talent” w mediach społecznościowych, komentując występ Sary James. Cowell o Sarze James: 14-latka z Polski miażdży Młoda Polka po raz kolejny stanęła na scenie amerykańskiego programu „Mam talent!”.To już ostatni występ James w popularnym show – w nocy z 14 na 15 września dowiemy się, czy zdaniem widzów była lepsza niż 10 innych grup lub artystów, którzy także walczą o główną nagrodę 1 mln dolarów. Po występie James jej wykonanie wyjątkowo chwalił Simon Cowell. Podkreślił, że wszystkie dotychczasowe występy były na bardzo wysokim poziomie. – Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i miażdżysz przy pomocy jednej z najbardziej kultowych piosenek na świecie – podkreślił. Pochlebstw nie szczędziła także Heidi Klum. – Masz tę świeżość i już wyglądasz jak super gwiazda. Jesteś jednym z najlepszych odkryć tego sezonu – mówiła. Gdzie oglądać finał „America's Got Talent”? Odcinek finałowy „America's Got Talent” widzowie mogą obejrzeć w najbliższą niedzielę 18 września o godz. 19:50 w Telewizji WP. Werdykt zostanie natomiast wyemitowany 25 września. Czytaj też:

