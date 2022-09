Finałowy występ Sary James w „America's Got Talent”. Polka wybrała niełatwy utwór

Programy typu talent show to nie tylko prezentacja swoich umiejętności przed widzami i jury. Jak sama nazwa formatu wskazuje, talent to tylko połowa sukcesu. Aby mieć szansę na końcowy sukces, trzeba dołożyć jeszcze odpowiednie show, a o to łatwiej, jeśli dysponujemy aktualnym hitem, który jednocześnie jest powszechnie znany.

Wybór przez Sarę James utworu „Running Up That Hill” trzeba ocenić jako wyjątkowo trafny. To piosenka kultowa wśród kilku pokoleń, od lat grana w rozgłośniach radiowych. Najmłodsi słuchacze mogli niedawno docenić ją, kiedy po kilku dekadach od premiery ponownie zaczęła podbijać listy przebojów za sprawą serialu „Stranger Things” Netfliksa i emocjonalnych scen z nią związanych.

Sara James. Od „The Voice Kids” po „America's Got Talent”

Sara Egwu-James pochodzi ze Słubic. Jej mama jest Polką, a tata ma nigeryjskie korzenie. John James również jest muzykiem i brał udział w programach „Bitwa na głosy” czy „X Factor”.

Już w programie „The Voice Kids” zaobserwować mogliśmy, jak ważna dla nastolatki od zawsze była muzyka. Mówiła, że śpiewać zaczęła, gdy miała 6 lat, a swój warsztat szlifowała w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Słubicach. Wiadomo też, że kształciła się muzycznie w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK.

Po sukcesie w „The Voice Kids” Sara James próbowała swoich sił w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Paryżu. Wykonanie utworu „Somebody” zapewniło jej poparcie telewidzów i jurorów, dzięki czemu została reprezentantką Polski. Ostatecznie w konkursie w grudniu 2022 roku zajęła drugie miejsce.

