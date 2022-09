Don Vasyl oskarża nowego prezesa TVP o rasizm. Matyszkowicz cofnął decyzję Kurskiego

Przypomnijmy, Jacek Kurski pożegnał się z funkcją prezesa Telewizji Polskiej, a na jego miejsce wyznaczono Mateusza Matyszkowicza. Portal Press donosi, że nowy szef TVP już daje do zrozumienia, że ma zupełnie inny plan na to, jak wyglądać będzie publiczna telewizja. W sobotę 17 września organizowany miał być koncert z okazji otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Podczas wydarzenia wystąpić miało wielu artystów, w tym gwiazd disco polo, jednak nowy prezes TVP zrezygnował z tej wizji show.

Don Vasyl oskarża nowego prezesa TVP o rasizm

W sprawie wypowiedział się już w rozmowie z Plejadą Don Vasyl, który nie krył oburzenia z powodu tego, że „utożsamiono go z disco polo”. – Najpierw mnie zaproszono, a potem mnie utożsamiono z disco polo. Tym bardziej, że ja odwołałem koncert, który miałem zaplanowany na ten dzień, ponieważ dla mnie było zaszczytem tam wystąpić. Miałem nawet przygotowany specjalny repertuar na tę uroczystość. (...) To, co usłyszałem dzisiaj, to było dla mnie jakby ktoś kłonicą w łeb mnie uderzył – stwierdził.

Według artysty zachowanie nowego prezesa TVP to rasizm. – Tym bardziej że ucieszyłem się, że będzie pan prezes Jarosław Kaczyński i inne władze. Że ludzie zobaczą, że mamy w tym wszystkim swoją cegiełkę i ludzie traktują Romów jak swoich, a tu nagle... Aż mi się nie chce wierzyć. Taki cios. To jest dla mnie przykre, że nowy prezes rzuca hasło, że mnie też nie może tam być. To jest rasizm moim zdaniem, ale przypuszczam, że mogło dojść do jakiejś pomyłki – stwierdził.

