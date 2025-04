Ta piękność to córka Clinta Eastwooda. „Był bardzo surowym ojcem”

Francesca Fisher-Eastwood jest jednym z ośmiorga dzieci Clinta Eastwooda, legendarnego aktora i reżysera, znanego z „Dobry, zły i brzydki”, „Gran Torino”, „Bez przebaczenia” czy „Przemytnika”. Matką 31-latki jest Frances Fisher, którą widzowie kojarzyć mogą z takich hitów jak „Titanic” czy „Pozew o miłość”.

Francesca Fisher-Eastwood urodziła się 7 sierpnia 1993 roku w Redding. Uczęszczała do szkoły Stevenson w Pebble Beach, a następnie studiowała na Uniwersytecie Południowej Kalifornii.

Od najmłodszych lat dorastała w otoczeniu sztuki filmowej, co miało ogromny wpływ na jej późniejszą karierę. Swoją pierwszą rolę filmową zagrała już jako dziecko, występując u boku swojej matki w filmie „Prawdziwa zbrodnia” (1999), który reżyserował jej ojciec. W 2012 roku stała się szerzej rozpoznawalna dzięki udziałowi w reality show „Mrs. Eastwood & Company”, które przedstawiało życie jej rodziny. Program emitowany był na antenie stacji E! i ukazywał codzienne życie Franceski, jej matki oraz macochy Diny Eastwood, a także innych członków rodziny.

Po zakończeniu reality show Francesca skupiła się na karierze aktorskiej. Zagrała w kilku niezależnych filmach, takich jak „Final Girl” (2015) oraz „Zagubiona dziewczyna” (2015). Przełomem w jej karierze okazała się rola w thrillerze „M.F.A”. (2017), w którym wcieliła się w postać studentki sztuki wymierzającej sprawiedliwość po traumatycznych wydarzeniach. Jej występ spotkał się z uznaniem krytyków, a film został doceniony na festiwalach. Tego samego roku Francesca zagrała również w filmie „Dejf” (2017), gdzie wystąpiła u boku Jamesa Franco.

Oprócz aktorstwa Francesca zajmuje się także modelingiem. Pojawiała się w magazynach modowych oraz kampaniach reklamowych. Często współpracuje również z różnymi markami za pośrednictwem swojego Instagrama, gdzie jej profil śledzi prawie 200 tys. osób.

Burzliwe życie prywatne córki Clinta Eastwooda

Jej życie prywatne również budziło zainteresowanie mediów. W 2013 roku Eastwood poślubiła 35-letniego Jordana Feldsteina, brata aktora Joanah Hilla i menadżera grupy Maroon 5, podczas osobistej ceremonii w Las Vegad. Osiem dni później, 25 listopada, córka cenionego reżysera wniosła o unieważnienie małżeństwa. Feldstein zmarł w grudniu 2017 roku, gdy skrzep krwi z jego nogi, przedostał się do płuc. W 2018 roku Francesca Eastwood doczekała się syna z trenerem i aktorem Alexandrem Wraithem.

Córka Clinta Eastwooda: Tata był bardzo surowy

31-latka w niedawnym wywiadzie zdradziła nieco na temat tego, jak to było dorastać w domu z tak sławnymi rodzicami. – Mój tata był bardzo surowy, moja mama też – oboje byli bardzo surowi wobec mnie, gdy byłam dzieckiem – podkreśliła. Jak przyznała, zupełnie inne podejście jej rodzice mają do jej syna. – To jest cudowne, czasami słodko-gorzkie, obserwować, jak rozpieszczają – klasyczny dziadek i babcia, którzy nie widzą żadnych wad – dodała.

Eastwood podkreśliła w tej samej rozmowie, że jej rodzice nauczyli jej wielkiego szacunku do ludzi, którzy wkładają pracę w kręcenie filmów. – Wszędzie mnie zabierali. To była też jedna z niewielu rzeczy, o której rozmawiali ze mną, jak z dorosłą osobą. Wszystko, co dotyczy kręcenia filmów, cokolwiek, co dotyczy aktorstwa, czy to oglądanie filmów, czy siedzenie za kamerą, oglądanie, jak reżyserują, siedzenie przy fryzurach i makijażu, wszystkie te rzeczy... Mam wielki szacunek i ogromne uznanie do tych kwestii – powiedziała.

