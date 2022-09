Marcin Najman znów bohaterem. Uratował człowieka

We wtorek 6 września po północy w Wieluniu doszło do pożaru. Paliła się tzw. komórka mieszkaniowa przy ulicy Częstochowskiej. Na miejscu na szczęście był Marcin Najman – polski pięściarz, zawodnik MMA i kick-bokser, który w 2020 roku stał się „żywym memem” po tym, jak „bronił Jasnej Góry”. Jego słowa „ludzie, przecież tu nikogo nie ma” przeszły już do historii polskiego internetu.

Marcin Najman uratował ludzi z płonącego budynku

Teraz znów pięściarz miał szansę wykazać się bohaterstwem. Jak poinformował w mediach społecznościowych, to on wezwał straż pożarną, gdy zobaczył palący się w Wieluniu budynek.

„Mam nadzieje, że udało mi się wyprowadzić wszystkich z sąsiedniego budynku. Z płonącego wyciągnąłem człowieka, niestety kompletnie pijanego” – napisał. Pochwalił także Straż Pożarną, która na miejscu zdarzenia – wedle jego relacji – zjawiła się już 5 minut od zgłoszenia.

Najmana nie zastano na miejscu zdarzenia

Dziennikarze Polsat News skontaktowali sie w sprawie z rzecznikiem prasowym straży pożarnej w Wieluniu. Jak przekazał Maciej Dur, przypuszczalnie doszło do zaprószenia ognia. Wyjaśnił, że gdy strażacy pojawili się na miejscu, nie było już tam osoby zgłaszającej pożar. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Marcin Najman dokładną wersję wydarzeń opisał na swoim kanale w serwisie YouTube.

Czytaj też:

QUIZ z polskich seriali „M jak miłość”, „Na Wspólnej”, „Barwy szczęścia”