Karolina Pisarek wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami”. Jak ją oceniono?

Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz w „Tańcu z Gwiazdami” zatańczyli taniec współczesny. Modelka od kilku dni boryka się z ogromnymi problemami ze zdrowiem. Gwiazda cierpiała na tak silny ból głowy, że wylądowała w szpitalu i przez kilka dni nie była w stanie pozbyć się przypadłości. Jak relacjonowała, nawet silne leki nie działały. Po kilku dniach badań wyznała jaką diagnozę usłyszała. – Diagnoza, jaka została mi przedstawiona dzisiaj to powiększona przysadka mózgowa z torbielą i kwalifikuje się to do operacji. Doktor powiedział, że dopóki nie mam problemów ze wzrokiem, to nie jest rzecz natychmiastowa, którą trzeba zrobić, ale można to złagodzić tabletkami. Przez ostatnie dni nie było mi łatwo – podkreśliła modelka.

Karolina Pisarek w „Tańcu z Gwiazdami”

Spekulacje, czy Karolina Pisarek wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami” trwały od dawna i jeszcze dziś po południu nie wiedzieliśmy, czy pojawi się na parkiecie. Problem polegał jednak na tym, że przez ominięcie jednego odcinka, gwiazda straciłaby szansę na powrót do show. Pisarek jednak stanęła na wysokości zadania i zatańczyła. Zanim zobaczyliśmy jej popisy taneczne, wyświetlono film, na którym modelka opowiedziała o chorobie, a dziękując za troskę swojemu mężowi, zalała się łzami.

Jak słusznie zauważyła Iwona Pavlović, celebrytka nie zrobiła nawet jednego tanecznego kroku. Ruszała się głównie na kanapie, na której spędziła 3/4 występu. Później jej partner przeniósł ją do stolika, gdzie kontynuowała występ na siedząco. „Czarna Mamba” i Michał Malitowski ocenili to bardzo nisko – na jeden i dwa punkty. Andrzej Grabowski i Andrzej Piaseczny przyznali parze po siedem punktów. Łącznie uzbierali 17 punktów, jednak Pisarek przyjęła to z ogromną pokorą i podkreśliła, że te wyższe oceny należą się Michałowi Bartkiewiczowi, który skoncentrował całą uwagę na swoich umiejętnościach.

