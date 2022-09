Tomasz Karolak gorzko o „Rodzince.pl”. „Cena jest ogromna”

„Rodzinka.pl” to jeden z najpopularniejszych seriali komediowych w Polsce. W produkcji TVP2 pierwsze kroki stawiali m.in. Julia Wieniawa, Maciej Musiał czy Adam Zdrójkowski. Premiera produkcji odbyła się w 2011 roku i łącznie doczekała się 16 sezonów.

Serial opowiada o Boskich, pięcioosobowej rodzinie mieszkającej w Warszawie. Panią domu jest Natalia (Małgorzata Kożuchowska), szefowa wydawnictwa pism kobiecych. Jej mężem jest Ludwik (Tomasz Karolak), architekt. Razem wychowują trójkę dzieci: Tomka (Maciej Musiał), Kubę (Adam Zdrójkowski) i Kacpra (Mateusz Pawłowski). Na ekranach pojawiali się także przyjaciele i partnerzy Boskich: Marysia, przyjaciółka Natalii (Agata Kulesza); Marek, przyjaciel Ludwika (Jacek Braciak); dziewczyna Tomka – Magda (Olga Kalica), dziewczyny Kuby – Agata (Wiktoria Gąsiewska) i Paula (Julia Wieniawa) oraz przyjaciółka Kacpra – Zosia (Emilia Dankwa).

Tomasz Karolak gorzko o pracy przy „Rodzince.pl”

W ostatnim wywiadzie, którego Tomasz Karolak udzielił Monice Jaruzelskiej wspomniał o ciemniejszych stronach produkcji. Aktor podkreślił, że praca na planie i stworzenie sztucznej rodziny wywołały zaburzenia. – Teraz cenię sobie bardzo, że mogę pobyć z rodziną. To mnie kręci. Ja grałem przez 10 lat sztuczną rodzinę. To jest psychologicznie ciekawe, że stworzyliśmy sztuczną rodzinę, która przebywała ze sobą więcej niż my w naturalnych rodzinach. I to spowodowało zaburzenia. U wszystkich nas. Cena za „Rodzinkę.pl” jest ogromna – przyznał gwiazdor.

Karolak podkreślił też, że dochodziło do zazdrości o partnerów z planu ze strony członków realnych rodzin. Nie wszystkie rodziny miały przerwać ten trudny czas. – A potem wszyscy chcieli realizować się w innych projektach. Bo przecież skoro grasz w telewizji, to dobrze byłoby zagrać też w filmie fabularnym lub teatrze. Ja i Gośka. A nasze rodziny, nie mając nas, patrzyły na to, jaką my świetną rodzinę budujemy w telewizji. To jest to, co nas dotknęło, również chłopaków grających nasze dzieci. I to było bardzo trudno przejść. I niektóre z tych rodzin, niestety, już przeszły do historii – powiedział.

Czytaj też:

Mąż Iwony Pavlović staje w obronie żony. Polecił Rutkowskiemu treningi