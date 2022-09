Szahira z „Hotelu Paradise” ważyła 93 kg! Przeszła ogromną metamorfozę

W poniedziałek 29 sierpnia wystartowała 6. edycja „Hotelu Paradise”. Odcinki nadawane będą regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 20:35 na TVN7. Format jest bardzo popularny – każdy odcinek ogląda średnio 500 tys. widzów. Program od początku prowadzi Klaudia El Dursi, która powróciła na ekrany wraz z nowymi epizodami. W 6. sezonie doszło do kilku zmian – widzowie między innymi usłyszeli nowy motyw przewodni – utwór „Rajska miłość” autorstwa Natalii „Nany Majos”, która sama brała udział w 4. sezonie programu.

W pierwszym odcinku 6. sezonu „Hotelu Paradise” widzowie poznali pięć nowych uczestniczek popularnego show. Jedną z nich jest Szahira – rozgadana, roześmiana i przebojowa, ale też konkretna i stanowcza. Kocha błyszczeć i zwracać na siebie uwagę. Uwielbia szalone, spontaniczne pomysły, nie cierpi nudy i nudnych ludzi. Od zawsze uważała, że jej miejsce jest na scenie. Lubi śpiewać i grać na gitarze dla znajomych.

Jako nastolatka była chłopczycą. Uwielbiała jeździć na quadach, jazdę konno i strzelanie z wiatrówki. Uprawiała również football amerykański, grając w męskiej drużynie. Dopiero Wybory Miss wyzwoliły w niej kobietę. Zaczęła brać w nich udział gdy miała 14 lat. Jest Miss Wielkopolski i Finalistką Miss Polski. Jeździła na wybory również za granicę, reprezentując nasz kraj. Obecnie jest menadżerką marki odzieżowej, stworzonej przez jej mamę. Ukończyła szkołę hotelarską i studia kosmetologiczne.

Szahira z „Hotelu Paradise” ważyła 93 kg

Teraz Szahira pochwaliła się metamorfozą, którą przeszła, zanim dołączyła do programu. Celebrytka nie pochwaliła się, ilu kilogramów się pozbyła, ale już na pierwszy rzut oka widać, że jest dużo lżejsza. Internauci zaczęli zadawać jej wiele pytań, jak udało się to zrobić, a gwiazda szczerze opowiedziała o tym procesie. „Dieta i treningi. Przede mną długa droga do wymarzonej sylwetki, ale jesteśmy już bliżej niż dalej. Pamiętajcie jednak, że jeżeli czujecie się dobrze w swojej skórze, to nie trzeba niczego zmieniać. To wy musicie kochać swoje ciało, a nie inni. Ważne jest serducho i głowa” – zaznaczyła na Instagramie.

Co ciekawe, jeden z fanów zarzucił jej kłamstwo, ponieważ na jej profilu nie zobaczymy zdjęć sprzed diety. C„zemu kłamałaś, że byłaś gruba i ważyłaś 93 kg? Na twoim starym koncie jakoś tego nie widać” – napisał jeden z obserwujących. Szahira szybko odbiła piłeczkę i dołączyła swoje stare zdjęcie. „Nie szukałam współczucia ani dopingu. Mój Instagram to miejsce dla wspaniałych chwil i wspomnień. Nie chciałam dzielić się ze światem moją sytuacją z tamtych czasów. Poradziłam sobie tak szybko, że nawet nikt się nie zorientował” – wyznała.

